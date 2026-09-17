SteamOS : Valve s’attaque à la prise en charge des cartes Nvidia, un chantier de plusieurs années

Valve confirme travailler à l’intégration des pilotes Nvidia dans SteamOS, mais prévient que le processus pourrait prendre encore plusieurs années. Un retard qui pèse, alors que les GPU Nvidia équipent près des trois quarts des machines des utilisateurs Steam.

© Tom’s Hardware avec ChatGPT

Valve a indiqué travailler sur la compatibilité des pilotes graphiques Nvidia avec son système d’exploitation Linux, SteamOS. Selon des déclarations faites par Pierre-Loup Griffais, représentant de Valve, au média IGN, la prise en charge des cartes Nvidia figure en haut de la liste des priorités de l’entreprise, mais son aboutissement pourrait demander plusieurs années.

Un support actuel seulement pour AMD

Actuellement, Valve recommande d’installer SteamOS uniquement sur des systèmes équipés de cartes graphiques AMD. Cependant, d’après les résultats de la dernière enquête sur le matériel informatique menée par Steam, les puces Nvidia équipent environ 73 % des ordinateurs des utilisateurs sondés. La compatibilité avec les pilotes Nvidia est donc perçue comme une étape nécessaire pour faire de SteamOS et d’autres distributions Linux, telles que Bazzite, des alternatives viables à Windows auprès des fabricants de matériel tiers et des concepteurs de PC sur mesure.

Les essais internes menés par Valve ont permis d’intégrer des pilotes dans l’arbre principal de SteamOS et d’afficher des graphismes avec certaines générations de processeurs graphiques Nvidia. L’entreprise indique constater des progrès quotidiens, bien que les performances en jeu de ces cartes restent pour l’instant inférieures à celles observées avec du matériel AMD.

Les appareils ARM bientôt compatibles

En parallèle, Valve cherche à étendre la présence de Steam aux appareils basés sur l’architecture ARM, en commençant avec le casque de réalité virtuelle Steam Frame. Pour ce faire, l’entreprise utilise différentes couches de compatibilité :

Tout comme le Steam Deck et la Steam Machine utilisent Proton pour faire fonctionner des logiciels Windows sur Linux, le casque Steam Frame utilise la couche FEX pour exécuter des logiciels x86 sur sa puce Qualcomm Snapdragon.

La couche Lepton sert quant à elle à exécuter des applications Android sur une version ARM de SteamOS.

Ce portage sur les processeurs ARM vise à rendre le jeu PC fonctionnel sur des tablettes, des smartphones, des ordinateurs portables sous ARM et des appareils de jeu conçus par des fabricants comme Ayn. Dans le même temps, Microsoft cherche à promouvoir une version d’ARM Windows pour ordinateurs portables et mini-PC alimentés par des puces Snapdragon et par le prochain système sur puce RTX Spark de Nvidia, au moyen d’une couche de traduction séparée.

Outre les pilotes Nvidia et la compatibilité ARM, les systèmes anti-triche représentent le dernier obstacle majeur pour SteamOS. Si les fournisseurs de solutions anti-triche ont apporté leur soutien à Arm Windows et au projet RTX Spark, SteamOS rencontre toujours des difficultés pour faire fonctionner des jeux en ligne comme Grand Theft Auto et Call of Duty.