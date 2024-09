Windows 11 Pro à seulement 18€ et Office pas cher pendant les soldes d’Automne VIP-URcdkey !

Profitez dès maintenant des soldes d’Automne chez VIP-URcdkey ! Pendant quelques jours, le site de vente de logiciels propose des clés Windows et Office à prix cassés. Des offres imbattables détaillées ci-dessous.

Avec la rentrée qui approche, c’est le moment idéal pour remettre votre ordinateur à jour sans vous ruiner. Acheter une clé Windows 11 devient un jeu d’enfant grâce aux offres irrésistibles de VIP-URcdkey. Plutôt que de dépenser jusqu’à 259 € pour une licence chez Microsoft, pourquoi ne pas opter pour une version à environ 18 €, ou même choisir Windows 10 dès 12 € ? Ces réductions vous permettent de moderniser votre équipement à un coût dérisoire. Une occasion en or pour optimiser votre PC sans effort, juste à temps pour la reprise.

Vous souhaitez économiser encore un peu plus sur vos logiciels pour cette rentrée scolaire ? VIP-URcdkey vous propose aussi un code promo pour -30% de remise supplémentaire : TOMS25.

Les offres Windows :

Les offres Microsoft Office :

Office2019 Professional Plus Lifetime Key Global à 42,14€ au lieu de 59,70€ grâce au code TOMS25 pour -30% de réduction

Office2016 Professional Plus Lifetime Key Global à 23,41€ au lieu de 32,90€ grâce au code TOMS25 pour -30% de réduction

Office 365 Global Account for One User à 17,50€ au lieu de 24,50€ grâce au code TOMS25 pour -30% de réduction

Les autres transactions populaires :

Windows10 PRO + Office2016 Professional Plus Lifetime Keys Pack à 35,80€ au lieu de 50,60€ grâce au code TOMS25 pour -30% de réduction

Windows10 PRO + Office2019 Professional Plus Lifetime Keys Pack à 51,80€ au lieu de 73,50€ grâce au code TOMS25 pour -30% de réduction

Astuces pratiques pour vos achats sur VIP-URcdkey

Faire ses achats sur VIP-URcdkey est un jeu d’enfant. Pour démarrer, il suffit de se rendre sur leur site et de parcourir les nombreuses offres disponibles. Une fois votre logiciel sélectionné, ajoutez-le à votre panier. Avant de passer à la caisse, n’oubliez surtout pas d’appliquer un code promo, comme “TOMS25”, pour bénéficier d’une réduction supplémentaire de 30 %. Le paiement est simple et sécurisé, que vous choisissiez de régler par carte bancaire ou via PayPal.

Une fois la transaction effectuée, les clés d’activation vous sont envoyées par e-mail en quelques minutes. Il ne vous reste plus qu’à télécharger la version officielle du logiciel, par exemple depuis le site de Microsoft pour Windows ou Office, et à entrer la clé d’activation lors de l’installation. Ce processus garantit une activation rapide et 100 % légale, avec des licences validées par Microsoft.

Les licences vendues par VIP-URcdkey sont-elles légales ?

Depuis le 3 juillet 2012, partout dans l’Union Européenne, « un créateur de logiciels ne peut s’opposer à la revente de ses licences d’occasion permettant l’utilisation de ses programmes téléchargés via internet ». Et ce conformément à la décision suivante de la Cour de Justice de l’UE.

Cette décision a été complétée le 18 juin 2014 par la Cour régionale de Francfort qui a décrété (acte AZ 2-06 O 469/13) que la vente d’une clé d’activation sans certificat d’authenticité est autorisée.

VIP-URcdkey, comme d’autres revendeurs, peut donc vendre en toute légitimité des licences Windows 10 à prix mini. Il faut savoir que les clés vendues sont soumises à validation auprès de Microsoft, au moment de l’enregistrement.

Des cas rares d’enregistrement défaillant peuvent survenir. Dans cette situation, VIP-URcdkey assure la mise à disposition d’une nouvelle clé d’activation auprès de l’acheteur.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par VIP-URcdkey.