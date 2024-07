Xbox stopperait la pub de ses consoles en France, priorité au Game Pass

L’avenir des consoles Xbox sur le sol européen pourrait être assez sombre. Microsoft aurait pris la décision de cesser toute campagne de pub concernant les Xbox Series S et X. Le géant d’internet préférerait se concentrer sur le Game Pass et ses services payants.

Xbox Series S et X ©Microsoft

Microsoft et ses Xbox semblent être dans une situation délicate en ce moment. Les consoles de salon de l’entreprise sont à la traîne derrière la PS5 et le géant de Redmond ne semble plus tellement à l’aise sur le marché du jeu vidéo et de sa configuration actuelle.

Plusieurs décisions de la firme pourraient en tout cas aller dans ce sens ces derniers temps. Par exemple, Microsoft semble se désintéresser des jeux vidéo au format physique en témoigne sa nouvelle Xbox Series X entièrement digitale.

Malheureusement pour les joueurs européens, africains et provenant du Moyen-Orient (EMEA), la situation pourrait se détériorer plus encore. Un rapport de Tom Warren pour The Verge suggère en effet que Microsoft pourrait cesser ses campagnes de publicité concernant ses Xbox Series S et X.

Le marketing des machines prendrait fin et les consoles de salon (ce qui inclut peut-être la Series S digitale) ne seraient plus mises en avant. Plutôt que de perdre de l’argent pour des appareils qui semblent accumuler du retard sur leurs rivales, Microsoft préférerait allouer ses ressources à ses services en ligne.

Xbox Series S et X ©Microsoft

Le Game Pass comme fer de lance chez Xbox

La firme pourrait donc concentrer ses efforts de communication sur le Game Pass et ses abonnements, sur le store en ligne, les manettes Xbox, les jeux PC mais aussi sur le cloud gaming xCloud.

Les ventes des Xbox actuelles seraient estimées aux alentours de 25 à 30 millions d’unités contre 60 millions pour la PS5, se concentrer sur son écosystème interne semble donc la meilleure solution. D’autant plus que le prix du Game Pass et de ses offres vient d’être revu et qu’ils augmentent régulièrement.

S’il est fort probable que Microsoft ne stoppe pas la commercialisation de ses machines sur le sol européen, l’arrêt du marketing va forcément impacter les ventes et les stocks. La stratégie de l’entreprise concernant les régions EMEA pourrait donc, à l’avenir, différer de celle en place aux États-Unis.

Quoi qu’il en soit, il semblerait que Xbox et sa maison mère visent une métamorphose de leur écosystème en axant leur communication sur le tout dématérialisé. Lors d’un podcast officiel, l’entreprise avait même laissé entendre qu’elle voulait faire de chaque écran une Xbox.

Xbox Series X digitale ©Microsoft

L’arrêt des consoles Xbox en Europe est-il possible ?

La firme ne souhaite pas arrêter de faire des consoles d’après les dires de Phil Spencer (le PDG de Xbox), cependant des rumeurs sous-entendent que la prochaine machine pourrait être une Xbox portable. Celle-ci pourrait reposer en grande partie sur les services en ligne de la firme.

Conjointement avec la nouvelle Series X, elle pourrait être une confirmation de la nouvelle philosophie du géant de Redmond concernant le jeu vidéo. Il devrait être possible d’en savoir plus en fin d’année, Microsoft ayant apparemment prévu de parler de la nouvelle génération de consoles lors des fêtes.

En attendant, il faut espérer que ce potentiel arrêt du marketing des consoles ne soit qu’un retrait temporaire. Il serait dommage pour les joueurs qui préfèrent jouer sur les machines du constructeur américain d’être mis de côté vis-à-vis des consommateurs outre-Atlantique.

Ce qui est certain, c’est que ni Xbox ni Microsoft ne vont cesser de vendre des consoles en Europe pour l’instant. Ce marché économique, bien que plus rétif, est une opportunité financière bien trop importante pour que l’entreprise puisse s’en passer.

Source : The Verge