Zalman propose son boîtier Z8, décliné en trois variantes

Zalman complète sa gamme de boîtiers avec une série Z8. Celle-ci comprend trois modèles : le Z8, le Z8 MS et le Z8 TG. La seule différence se site au niveau de la façade et des ventilateurs. Le Z8 embarque trois ventilateurs sans RGB et une façade en mesh ; le Z8 MS conserve cette façade mais hérite de turbines RGB ; enfin, le Z8 TG a droit aux ventilateurs RGB ainsi qu’a une façade en verre trempé.

Les panneaux latéraux sont à charnière ; l’un est en verre trempé. Le châssis de ce Z8 mesure 460 x 212 x 493 mm et pèse 6,3 kg. Il peut accueillir une carte mère au format E-ATX (280 mm) / ATX / mATX / mini-ITX et offre suffisamment d’espace pour une carte graphique longue de 350 mm et dissipateur CPU haut de 160 mm. Deux emplacements 2,5/3,5 pouces et quatre 2,5 pouces sont présents.

Vendu avec quatre ventilateurs de 120 mm

Zalman livre ce boîtier avec trois ventilateurs de 120 mm préinstallés en façade et un autre du même gabarit positionné à l’arrière. Il est toutefois possible d’opter pour trois turbines de 140 mm en façade et d’en ajouter deux supplémentaires de 120 mm ou 140 mm sur la partie supérieure.

Le Z8 coûte 75 euros, le Z8 MS 85 euros et le Z8 TG 90 euros.