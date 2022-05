96 cœurs CPU pour les Ryzen Threadripper 7000

AMD a lancé ses processeurs Ryzen Threadripper PRO 5000 en mars dernier. Les futurs plans de la société pour cette gamme restent assez incertains. AMD n’a évoqué aucune déclinaison non-Pro sous architecture Zen 3 pour le moment. En conséquence, la suite pourrait directement être une série Threadripper 7000 sous architecture CPU Zen 4. Tom, l’auteur de la chaîne Moore’s Law is Dead, souvent bien renseigné pour tout ce qui a trait aux stations de travail et aux serveurs, livre quelques prédictions dans sa dernière vidéo. Certaines de ses sources lui ont rapporté que la série Threadripper 7000 Pro proposerait jusqu’à 96 cœurs CPU, contre 64 actuellement.

C’est une prédiction assez logique et cohérente puisque les processeurs EPYC Genoa, également sous architecture Zen 4 et gravés en 5 nm, vont également voir leur nombre maximal de cœurs augmenter de 50 % par rapport aux gammes Zen 3. À ce petit jeu de hausse du nombre de cœurs CPU, seuls les Ryzen grand public semblent donc partis pour n’avoir pas droit à ce traitement de faveur : les Ryzen 7000 deskop et mobiles n’auront en effet pas plus de 16 cœurs / 32 threads.

La feuille de route d’AMD pour les processeurs Zen 4 grand public

Lancement en 2023 au plus tôt

Notez que nous mentionnons cette prochaine génération sous l’appellation Threadripper 7000, mais que les textes présents dans la vidéo publiée sur Moore’s Law is Dead n’explicite aucune désignation. Toujours est-il que cette série de processeurs Ryzen Threadripper ne verra certainement pas le jour avant l’année prochaine.