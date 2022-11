Acer lance un moniteur pour jouer en 3D sans lunettes, immersion garantie !

Crédit : Acer

L’Acer SpatialLabs View propulse l’utilisateur dans un univers de contenus en 3D plus captivant et plus réaliste que jamais. Si les créatifs et les professionnels font partie du public visé, les joueurs ne sont pas mis de côté et peuvent aussi jouir des fonctionnalités avancées et exclusives de SpatialLabs.

Découvrir le SpatialLabs chez Darty



SpatialLabs, pionnier dans la 3D stéréoscopique grand public

Acer a déjà fait ses preuves avec sa technologie de 3D stéréoscopique par l’intermédiaire de son ordinateur portable ConceptD 7 SpatialLabs Édition 3D, qui permet aux créateurs de concevoir, réviser, visualiser et présenter leurs travaux en 3D sans aucun besoin d’accessoire : l’image sort de l’écran ! Transformation de la 2D à la 3D en temps réel, modification et affichage en 3D simultanés, SpatialLabs est un concentré de prouesses technologiques.

Avec son moniteur SpatialLabs View, la marque reprend cette technologie qu’elle maitrise pour améliorer cette fois l’expérience utilisateur des joueurs. Pour ce faire, elle a développé l’expérience SpatialLabs TrueGame, qui offre une profondeur et un niveau de détail inédits en jeu. Le gameplay immersif en 3D bouleverse toute l’expérience, si bien que l’on redécouvre sous un tout autre angle les jeux que l’on pensait pourtant bien connaître. Et le meilleur dans tout cela : l’utilisateur n’a besoin à aucun moment de porter de lunettes ou de casque pour accéder à la visualisation des contenus en 3D, ce qui rend justement les expériences de réalité virtuelle ou augmentée pénibles aujourd’hui.

Pour fonctionner, SpatialLabs TrueGame exploite les informations sur la profondeur des scènes et des objets créés par les développeurs de jeux. Le système génère alors un profil 3D préconfiguré dédié pour chaque titre compatible pour que celui-ci puisse être affiché de manière optimisée en 3D stéréoscopique.

Pour lancer un jeu en 3D stéréoscopique, il suffit de se rendre dans l’application TrueGame, de naviguer jusqu’au titre auquel on souhaite jouer, puis de cliquer sur “Jouer”. L’application s’occupe du reste : elle démarre automatiquement les fichiers de jeu nécessaires installés sur le système de l’utilisateur et active le profil TrueGame 3D associé au titre.

SpatialLabs View : un design mobile pour être emmené partout

Le moniteur externe Acer SpatialLabs View profite d’une conception compacte avec batterie intégrée, spécialement pensée pour les nomades. Il est facilement transportable grâce à ses dimensions contenues et à son poids léger, inférieur à 1,5 kg. Il peut être connecté à une tour PC ou à un ordinateur portable, et n’a pas besoin d’alimentation en continu grâce à la présence de son accumulateur. Le produit parfait pour les déplacements.

L’écran de 15,6 pouces propose un affichage en définition 4K ainsi qu’une luminosité de 400 nits, bien meilleure que les 250 nits que fournissent la plupart des dalles d’ordinateurs portables. Le joueur bénéficie ainsi d’une image de qualité et lumineuse en toutes circonstances.

Acer a aussi pensé aux créatifs, qui ont besoin d’une colorimétrie parfaire pour travailler dans de bonnes conditions. L’écran prend ainsi en charge 100% de la couverture de l’espace de couleurs Adobe RGB.

De nombreux jeux compatibles

Le catalogue de jeux prenant en charge la fonction SpatialLabs TrueGame s’enrichit au fil du temps mais compte déjà une belle sélection de AAA populaires et récents. Les trois têtes d’affiche sont sans doute Forza Horizon 5, God of War et The Witcher III, mais on peut aussi citer Forza Horizon 4, Shadow of the Tomb Raider, BioShock Infinite, Ghostrunner, Kena Bridge of Spirits, Metro 2033 Redux, Metro: Last Light Redux, Need for Speed Heat, NieR Replicant, No Man’s Sky, Psychonauts 2, Spyro Reignited Trilogy, The Forgotten City, Tiny Tina’s Wonderland, TUNIC ou encore What Remains of Edith Finch, parmi tant d’autres.

Quelle configuration ?

Pour exploiter le potentiel et les technologies de l’Acer SpatialLabs View, les spécifications techniques de votre ordinateur doivent être un minimum musclées. La configuration minimale requise pour un PC de bureau est un processeur Intel Core i7 et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2080. Pour un PC portable, misez sur un CPU Intel Core i7 également, ainsi qu’un GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti.

Cet article a été rédigé en partenariat avec Acer.