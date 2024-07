Alerte : le prix de la console Razer Edge dégringole à 249€ pour le Prime Day

Le Prime Day, avec le Black Friday et les soldes, est l’un des événements les plus attendus de l’année par les consommateurs. Grâce aux offres exclusives et aux réductions importantes sur une vaste gamme de produits, les membres Prime peuvent profiter de remises avantageuses, et ceux qui ne sont pas encore membres peuvent s’inscrire pour un essai gratuit et ainsi accéder immédiatement aux offres.

Cette année, le géant du e-commerce frappe fort en proposant la console portable Razer Edge à moins 50%. Réduite de moitié, cette console passe de 499€ à seulement 249€, une opportunité rare pour les passionnés de jeux vidéo.

Acheter la Razer Edge à 249€

⚙️ Une console portable de haute performance

La Razer Edge est le mélange parfait entre un smartphone et une console portable. Elle fonctionne sous Android et vous offre donc l’accès à tous les jeux disponibles sur le PlayStore. Dotée d’un écran AMOLED de 6,8 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 144 Hz, elle promet des graphismes détaillés et des mouvements fluides. Cette console est équipée du processeur Snapdragon G3x Gen 1, couplé à 8 Go de RAM, offrant des performances optimales même pour les jeux les plus exigeants.

En termes de stockage, la Razer Edge propose 128 Go, extensibles via une carte microSD, permettant aux utilisateurs de télécharger et de stocker une vaste bibliothèque de jeux. Sa batterie de 5000 mAh assure plusieurs heures de jeu en continu, mais il ne faudra toutefois pas oublier votre chargeur avec vous.

À lire également : notre comparatif des meilleures consoles portables

🔥 Une expérience de jeu confortable et ergonomique

La Razer Edge se distingue également par son contrôleur amovible, le Razer Kishi V2 Pro, qui offrent une bonne prise en main et une grande précision, comparable à celle d’une manette de console traditionnelle. Ces contrôleurs sont équipés de joysticks analogiques, de boutons très réactifs et de gâchettes sensibles à la pression, améliorant grandement l’expérience de jeu par rapport à un smartphone.

Kishi V2 Pro et Razer Edge © Razer

De plus, la console est compatible avec le cloud gaming via des services comme Xbox Cloud Gaming et Nvidia GeForce Now. Cette fonctionnalité ouvre un monde de possibilités pour les joueurs qui souhaitent accéder à leurs jeux préférés en déplacement.

🎮 Pourquoi choisir la Razer Edge ?

Opter pour la Razer Edge, c’est choisir une console portable puissante, polyvalente et adaptée à tous types de jeux. Que vous soyez fan de jeux d’action, de stratégie ou de RPG, cette console offre la flexibilité et la performance nécessaires pour une expérience de jeu exceptionnelle. Avec la réduction actuelle de 50% pendant le Prime Day, vous ne pouvez pas passer à côté de cette opportunité d’enrichir votre collection et de profiter d’une console de qualité à un prix imbattable. Ne manquez pas cette offre exceptionnelle du Prime Day.