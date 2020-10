AMD acquiert Xilinx pour 35 milliards de dollars

Il y a quelques jours, on apprenait qu’AMD souhaitait racheter le fabricant de FPGA Xilinx, peut-être en réponse au rachat d’ARM par NVIDIA. L’acquisition est désormais officielle ; entièrement en actions, elle s’élève à 35 milliards de dollars. Sous réserve d’approbation des autorités financières, la procédure devrait s’achever fin 2021.

Chaque actionnaire de Xilinx va recevoir 1,7 action d’AMD par titre. Les actionnaires d’AMD détiendront environ 74 % de ce nouveau groupe, tandis que les actionnaires de Xilinx en détiendront 26 %. Ensemble, les deux sociétés feront collaborer 13 000 ingénieurs. De plus, elles promettent d’investir plus de 2,7 milliards en R&D chaque année. Lisa Su, l’actuelle PDG d’AMD, conserve son rôle et son titre ; Victor Peng, PDG de Xilinx, se chargera des branches héritées de Xilinx et du secteur des initiatives de croissance stratégique, avec le costume de président.

Déclarations de Lisa Su et de Victor Peng

Lisa Su confie : « Notre acquisition de Xilinx marque la prochaine étape de notre parcours visant à faire d’AMD le leader du calcul haute performance et le partenaire de choix des plus grandes et des plus importantes entreprises technologiques du monde. Il s’agit d’une association vraiment convaincante ; elle créera une valeur significative pour toutes les parties prenantes, y compris les actionnaires d’AMD et de Xilinx, qui bénéficieront de la croissance future et du potentiel de la société combinée. L’équipe de Xilinx est l’une des plus fortes du secteur et nous sommes ravis de l’accueillir dans la famille AMD. En combinant nos équipes d’ingénieurs de classe mondiale et notre expertise approfondie du domaine, nous créerons un leader de l’industrie avec la vision, le talent et l’envergure nécessaires pour définir l’avenir du calcul haute performance ».

Un enthousiasme naturellement partagé par Victor Peng : « Nous sommes ravis de rejoindre la famille AMD. Nos cultures communes d’innovation, d’excellence et de collaboration en font une combinaison idéale. Ensemble, nous mènerons la nouvelle ère du calcul haute performance et du calcul adaptatif. Nos solutions de pointe en matière de FPGA, de SoC adaptatifs, d’accélérateurs et de SmartNIC permettent d’innover, du cloud aux terminaux utilisateurs. Nous donnons à nos clients les moyens de déployer des plates-formes différenciées pour les commercialiser plus rapidement et avec une efficacité optimale. Notre collaboration avec AMD nous permettra d’accélérer la croissance de notre activité de centres de données et de séduire une clientèle plus large sur plus de marchés ».

Source : AMD