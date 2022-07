AMD, Apple et NVIDIA baissent leurs commandes chez TSMC, le SSD du Steam Deck plus lent, le FSR 2.0 double les FPS, c’est le récap du WE

Entre l’annonce date de lancement de la GeForce GTX 1630, le premier delid d’un Ryzen 7 5800X3D ou encore la confirmation que les CPU Raptor Lake se montrent en moyenne 20% plus rapides que les Alder Lake, cette semaine d’actu a fait la part belle aux cartes graphiques et processeurs. Nous avons également eu la confirmation de la part d’AMD que les Radeon RX 7000 seront plus énergivores que les modèles actuels, la faute (en partie) à NVIDIA.

Trop de stocks chez AMD et NVIDIA ?

AMD et NVIDIA justement souhaiteraient revoir à la baisse leurs commandes réalisées auprès de TSMC pour graver leurs puces respectives. Le premier aurait ainsi annulé une partie de ses commandes en 7 et 6 nm pour le quatrième trimestre 2022 et le premier trimestre 2023, et le second veut réduire le volume de production prévu pour ses RTX40 gravées en 5 nm. Même Apple a demandé au fondeur de réduire de 10% la production de puces destinées à son iPhone 14. Stocks importants et inflation galopante ne font pas bon ménage…

De son coté, Valve semble mettre les bouchées doubles pour fabriquer les Steam Deck déjà commandés, par exemple en diversifiant ses sources d’approvisionnement de pièces et composants, mais le revers de la médaille est que certains Steam Deck seront dotés de SSD moins performants qu’annoncé. Le constructeur devait au départ n’utiliser que des SSD NVMe de 256 Go et 512 Go interfacés en PCIe Gen 3 x4, mais certaines consoles seront finalement dotées d’un SSD utilisant une interface PCIe Gen 3 x2. La division par deux de la bande passante n’affecterait pas les performances selon le constructeur…

Enfin, le FSR 2.0 d’AMD montre ses capacités dans Cyberpunk 2077 grâce à un moddeur. Officiellement limité au FSR 1.0 et au DLSS, le jeu peut désormais (officieusement) profiter du FSR 2.0, avec ses gains qualitatifs et de performances. Le moddeur en question indique d’ailleurs que cette technologie permet à sa GeForce GTX 1080 d’atteindre 45 FPS en 4K !