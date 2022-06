Raptor Lake 20 % plus rapide qu’Alder Lake dans une série de benchmarks

Il y a quelques jours, nous avons eu une première idée des performances du Core i9-13900, une puce Raptor Lake exploitant 8 P-cores et 16 E-cores, soit une configuration 24 cœurs / 32 threads, via des résultats SiSoftware. Aujourd’hui, c’est un aperçu bien plus plus complet qui nous vient tout droit de Chine. Le média Expreview a examiné un échantillon d’ingénierie du processeur susmentionné et comparé ses prestations à celles d’un Core i9-12900K, à fréquences égales. En moyenne, dans toute une série de benchmarks (Cinebench, 3DMark…), le Raptor Lake se montre 20 % supérieur à l’Alder Lake.

Vous pourrez examiner en détail les résultats dans chaque benchmark / application dans le tableau ci-dessous. De fait, un écart de 20 % semble assez crédible. Les processeurs Raptor Lake profitent de P-cores Raptor Cove, dans le cas présent de deux fois plus d’E-cores, d’un cache L2 accru. Les puces commercialisées proposeraient aussi des fréquences assez élevées, souvent supérieures à 5 GHz pour les P-Cores à en croire les rumeurs. Certains s’attendent carrément à voir une référence atteindre les 6 GHz.

Intel : les processeurs Core Gen13 « Raptor Lake » arriveraient au mois d’octobre

Un affrontement à fréquences égales ?

Pour les fréquences, dans le cas présent, nous sommes loin de ces valeurs. En effet, comme nous l’avons mentionné dans l’introduction, afin de rendre la comparaison équitable, le testeur a configuré le processeur Alder Lake avec des fréquences identiques à celles du Raptor Lake. En dépit des difficultés de traduction, l’article n’est pas extrêmement clair sur la question : les P-cores seraient configurés à des fréquences comprises entre 1,4 GHz et 3,8 GHz, les E-cores entre 1 GHz et 2 GHz. Pour le reste, les processeurs prennent place sur une carte mère Z690 ; collaborent avec 32 Go (16 Go x2) de mémoire G.Skill DDR5-5200 et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders Edition.

Résultats

En applicatif, l’échantillon Raptor Lake remporte le match avec une moyenne 20 % plus élevée. Dans les jeux, l’avance du Core de 13e génération est de 9 %. N’hésitez pas à jeter un œil sur la source pour découvrir l’intégralité des résultats.

Processeur / Benchmark Core i9-12900K

(Retail) Core i9-13900

(ES1) 13900 vs 12900K Sandra 2021 (Integer) 467,77 619,7 32,00 % Sandra 2021 (FP32) 382,4 500,86 31,00 % Sandra 2021 (FP64) 188,4 388,8 106,00 % Sandra 2021 (Multi-Integer) 1674 1945 16,00 % Sandra 2021 (Multi-FP32) 1807 2180 21,00 % Sandra 2021 (Multi-FP64) 934 1116 19,00 % Sandra (Quad FP) 42,47 52,8 24,00 % SuperPi Mod 1.9 9,406 9,969 -6,00 % 7-Zip (Compression) 97 354 10 6536 9,00 % 7-Zip (Unzip) 1 271 851 1 705 651 34,00 % 3DMark CPU Profile (1-Thread) 823 756 -8,00 % 3DMark CPU Profile (Max Threads) 9284 11471 24,00 % x264 119,21 136,91 15,00 % x265 78,67 89,25 13,00 % Corona 1.3 7 190 450 9 318 220 30,00 % POV-Ray 3.7.1 550,09 497.44 -10,00 % V-Ray 14 706 18281 24,00 % Blender 143,71 181.14 26,00 % Cinebench R20 (ST) 574 514 -10,00 % Cinebench R20 (MT) 8149 10203 25,00 % Cinebench R23 (ST) 1494 1334 -11,00 % Cinebench R23 (MT) 21 437 26748 25,00 % – – Moyenne 20,00 %

Sources : WCCFTech, Expreview