AMD confirme : les Radeon RX 7000 sont plus énergivores…

Les Radeon RX 7000 consomment bien plus que les Radeon RX 6000. Mais c’est en partie à cause de NVIDIA.

Les spécifications exactes des cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 4000 et AMD Radeon RX 7000 restent encore hypothétiques, mais côté consommation, il faut clairement s’attendre à des GPU toujours plus gourmands. Dans une interview accordée à nos confrères de Tom’s Hardware US, Sam Naffziger a levé tout doute à ce sujet : les Radeon RX 7000 consomment bien plus que les Radeon RX 6000. Et figurez-vous que c’est un peu à cause de NVIDIA.

Crédit : AMD

Si vous ne connaissez pas le rôle de Sam Naffziger au sein d’AMD, il est vice-président principal, Corporate Fellow, et Architecte Technologie Produit. Sur le site officiel d’AMD, on apprend qu’il « travaille à tous les niveaux de l’entreprise pour optimiser les choix technologiques et le déploiement des produits, en se concentrant sur la mise en place d’une méthodologie des meilleures pratiques en matière de puissance/performance/zone afin de maximiser la compétitivité, l’efficacité et le coût des produits. Il est le principal innovateur à l’origine de beaucoup des fonctionnalités à faible consommation et de l’architecture chiplet AMD. Il a plus de 32 ans d’expérience du secteur, avec une spécialisation en microprocesseurs et en conception de circuits chez Hewlett Packard, Intel et AMD ».

Au cours de l’interview avec Tom’s Hardware US, Sam Naffziger a expliqué que les Radeon RDNA 3 bénéficiaient d’une efficacité énergétique 50 % supérieure aux cartes RDNA 2. Simplement, comme les solutions des concurrents consomment toujours plus, et que les utilisateurs en attendent toujours plus également, les ingénieurs de l’entreprise ont été contraints de revoir les TBP à la hausse ; et ce malgré le meilleur rapport perf / watt.

Hausse de la consommation des composants PC : aubaine pour les uns, inquiétude pour les autres

La frugalité des GPU, c’est prévu, mais plus tard

Voici les propos exacts, traduits : « La demande de performances en matière de jeux et de calcul ne fait que s’accélérer et, dans le même temps, la technologie des processus sous-jacents ralentit de manière assez spectaculaire, tout comme le degré d’amélioration. Les niveaux de puissance vont donc continuer à augmenter. Maintenant, nous avons une feuille de route pluriannuelle centrée sur de très importantes améliorations de l’efficacité pour compenser cette courbe, mais la tendance est là. »

[…] La performance est reine, mais même si nos conceptions sont plus efficaces en termes de puissance, cela ne veut pas dire que vous ne devez pas pousser les niveaux vers le haut si la concurrence fait la même chose. C’est juste qu’ils devront les pousser beaucoup plus haut que nous. »

Crédit : AMD

En revanche, Sam Naffziger ne précise pas si c’est le nouveau connecteur d’alimentation PCIe Gen5 à 16 broches (12+4) qui assouvira ce besoin de watts accru des Radeon RX 7000.

Les Radeon RX 7000 et GeForce RTX 4000 doivent sortir avant la fin d’année ; et vous l’aurez compris, la frugalité ne sera pas le maître mot. Il va peut-être falloir envisager de redémarrer une deuxième centrale à charbon…