AMD démontre que ses Radeon RX 7900 XTX et XT ont le pire rapport prix / IPS…

NVIDIA et AMD usent parfois de stratégies surprenantes pour vanter les performances de leurs cartes graphiques. Nous nous souvenons par exemple d’une diapositive de NVIDIA révélant à quel point la GeForce RTX 3050 surclasse les malheureuses GTX 1650 et 1050 en matière de ray tracing. Du côté d’AMD, la tactique de ces derniers mois consistait à démontrer la supériorité des Radeon RX 6000 sur les GeForce RTX 3000, en insistant sur les rapports prix / watt et prix / IPS exposés dans des tableaux Why Radeon. Désormais, avec les nouvelles générations Ada Lovelace et RDNA 3, AMD ne se risque plus à attaquer les GeForce RTX 4000 sur leur efficacité énergétique. De fait, les offensives d’AMD ciblant les cartes de NVIDIA sont plus timorées qu’autrefois. Et il semblerait que l’entreprise ait finalement décidé de s’en prendre à ses propres GPU…

Dans un récent article de blog titré Never a Better Time to Upgrade with Radeon Graphics, AMD tente de nous convaincre de cette proposition. Avec une approche très étonnante : saboter ses Radeon RX 7000.

Le tableau de gauche met en évidence la supériorité des Radeon RX 7900 XTX / XT en 2160p en matière de fréquences d’images. Au passage, précisons qu’il y a peu de moniteurs UHD proposant une fréquence de rafraîchissement supérieure à 144 Hz. La véritable anomalie se trouve toutefois dans le tableau de droite. AMD met en évidence qu’en 1080p, les Radeon RX 7900 XTX et XT offrent les pires rapports prix / IPS. Alors certes, ces deux cartes graphiques ne ciblent pas cette définition, mais cette communication n’est clairement pas la plus habile.

More Power Tool ne supportera pas les GPU RDNA 3 des Radeon 7000

Les conditions de test

Précisons que les six jeux utilisés pour obtenir ces résultats sont Call of Duty: Modern Warfare 2, The Callisto Protocol, Grand Theft Auto V, Apex Legends, Valorant, et Overwatch 2. En outre, les Radeon RX 6700 XT et GPU supérieurs sont associés à un Ryzen 9 7900X ; les Radeon RX 6650 XT et GPU inférieurs à un Ryzen 5 7600X.

AMD promeut ses pilotes graphiques

Un autre terrain sur lequel NVIDIA et AMD se livrent souvent bataille est celui des pilotes graphiques et plus globalement de leur support logiciel. AMD avait déjà expliqué en quoi ses pilotes étaient meilleurs que ceux des concurrents en juillet dernier. Dans l’article, l’argumentaire n’a pas changé : l’entreprise met en avant des « tests rigoureux » englobant plus de 6000 configurations ou encore un taux de réussite de 100 % aux tests Microsoft WHQL en 2022 pour ses pilotes. Concernant les fonctionnalités, la société cite notamment la prise en charge de l’encodage AV1 pour ses GPU Radeon RX 7000 ou encore son AMD Noise Suppression, un logiciel de suppression du bruit.

Enfin, AMD revient aussi sur les améliorations des performances apportées par les pilotes dans les jeux ces derniers mois, en rappelant les 30 % de gains dans les titres DirectX 11, ou encore ceux obtenus sous OpenGL.

NVIDIA persiste et signe : en matière de pilotes graphiques, l’entreprise surclasse ses concurrents

