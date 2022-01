Qui l’eût cru ? En matière de ray tracing, la RTX 3050 surclasse les GTX 1650 / 1050 !

Vous n’êtes pas sans savoir que la GeForce RTX 3050 arrive dans quelques jours, le 27 janvier précisément. Après la récente RTX 2050 mobile, ce sera la deuxième référence xx5x à bénéficier d’une accélération matérielle du ray tracing. Afin que cette caractéristique n’échappe à personne, NVIDIA a publié le diagramme des performances le plus instructif de l’histoire du hardware.

Désormais, vous êtes donc avertis que sur des jeux ray tracing (Control et Minecraft en l’occurrence), la RTX 3050 fait beaucoup mieux que deux cartes qui ne prennent pas en charge cette technologie ni le DLSS (faute de cœurs RT et Tensor), à savoir les GTX 1650 et GTX 1050. Rassurés ?

Jarred Walton de Tom’s Hardware US a d’ailleurs complété cette comparaison.

Plaisanterie à part, on apprend qu’en Full HD, avec les paramètres de jeu en élevés, et le DLSS sur le mode qualité, la GeForce RTX 3050, associée à un processeur Intel Core i9-10900K, délivre une moyenne d’environ 75 et 65 d’on ne sait quoi (IPS, à tout hasard) sur Control et Minecraft respectivement.

Sur Borderlands 3, un jeu sur lequel les malheureuses GTX ont quand même quelques IPS à délivrer, la RTX 3050 offrirait environ deux fois plus d’images par seconde (75 contre 38 à la louche) que la GTX 1650.

Beaucoup de stock pour la GeForce RTX 3050 ?

8 Go de GDDR6 et du PCIe 4.0 x16

Équipée d’un GPU GA106-150, la RTX 3050 sera théoriquement proposée à partir de 279 euros. Elle possède 2560 cœurs CUDA, 8 Go de mémoire GDDR6 et une interface PCIe Gen4 x16. Vous pouvez consulter ses spécifications comparées à celles des RTX 3060 et Radeon RX 6500 XT d’AMD dans le tableau ci-dessous.