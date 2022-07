AMD explique pourquoi ses pilotes sont meilleurs que ceux des concurrents

En 2021, 26 publications contre 20 pour NVIDIA, et des tests portant sur un plus grand nombre de systèmes.

Le retour d’Intel sur le marché des cartes graphiques dédiées pousse les deux autres acteurs, NVIDIA et AMD, à mettre en avant leurs forces, et au passage, à adresser quelques piques à la concurrence ; et pour l’instant, celles-ci ne touchent pas tant Intel, dont l’offre actuelle ne suscite peut-être pas une menace suffisante pour en faire une cible, que les deux géants du secteur. NVIDIA avait dégainé la première en vantant la qualité de ses pilotes GeForce Game Ready ; plus récemment, en dézinguant le FSR d’AMD. Du côté de l’entreprise dirigée par Lisa Su, les attaques se répètent aussi : lors de l’anniversaire du FSR, AMD , le DLSS de NVIDIA en a pris pour son grade. Désormais, dans un article de blog, Isaak Wong répond à la prétendue supériorité des pilotes GeForce.

L’article précise qu’AMD a utilisé 6000 configurations système pour les tests en 2021, contre « seulement » 4500 pour NVIDIA. En outre, la firme a publié 26 pilotes WHQL (Windows Hardware Quality Labs), soit 6 de plus que NVIDIA.

À propos des pilotes non WHQL

Par ailleurs, Isaak Wong donne également quelques informations au sujet des pilotes non WHQL :

« Pour assurer une prise en charge rapide des nouvelles versions de jeux et des correctifs, ou pour réduire le temps de résolution des problèmes pour les joueurs, AMD choisit parfois de publier un pilote Adrenalin conforme aux normes WHQL sans attendre la certification. Vous verrez parfois dans les logiciels AMD qu’il existe des pilotes « recommandés » et des pilotes « optionnels » à mettre à jour – les deux types de pilotes subissent la même validation rigoureuse, y compris la certification WHQL.

Les pilotes optionnels AMD sont plus proches des pilotes de qualité production de nos concurrents. Cependant, les pilotes recommandés par AMD représentent des logiciels testés et éprouvés qui ont souvent bénéficié de plusieurs mois de rodage dans le domaine public. Bien que chaque version du logiciel AMD passe la suite de tests WHQL de Microsoft, il est parfois avantageux pour les joueurs d’utiliser des pilotes non certifiés WHQL. En publiant un pilote non certifié WHQL, AMD peut garantir une meilleure prise en charge des nouvelles versions de jeux et des correctifs ».

Des pilotes unifiés

Enfin, le dernier atout mis en avant est celui de pilotes unifiés pour l’ensemble des solutions graphiques de l’entreprise (dédiées pour PC fixes / portables et intégrées), tandis que NVIDIA segmente souvent les pilotes entre ordinateurs fixes et portables et qu’Intel discrimine ceux pour GPU dédiés et iGPU.

Pour finir, Isaak Wong met en avant les optimisations apportées au fil des ans, y compris pour des API plus anciennes. Il donne l’exemple des gains de 10 % en moyenne sous DirectX 11 qu’ont apportés les pilotes publiés en mai dernier.

