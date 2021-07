AMD officialise la RX 6600 XT : disponible le 11 août au prix conseillé de 379 dollars

Une référence 15 % plus véloce que la RTX 3060 en 1080p « sur une gamme de titres populaires » argue AMD.

Après la Radeon RX 6700 XT en mars dernier, AMD décline son architecture RDNA2 dans une nouvelle référence desktop, la RX 6600 XT. L’entreprise l’a présentée officiellement aujourd’hui ; les cartes graphiques des partenaires seront disponibles à partir du 11 août au prix conseillé de 379 dollars.

Contrairement à la RX 6700 XT qui vise le jeu en 1440p, cette RX 6600 XT cible le 1080p. Selon AMD, elle offre en moyenne des performances 15 % supérieures à la GeForce RTX 3060 de NVIDIA sur « une gamme de titres populaires » (tests effectués avec un processeur Ryzen 5 5600X et 16 Go de DDR4-3600). La firme communique également les valeurs d’IPS suivantes sur des jeux comme Battlefield 5 et Assassin’s Creed Valhalla en 1080p avec les réglages au maximum.

Logiquement, la nouvelle venue bénéficie des fonctionnalités et capacités de la gamme : AMD FidelityFX, AMD Smart Access Memory (une techno qui booste les performances jusqu’à 11 %, d’après la société, lors de l’utilisation conjointe de cartes graphiques AMD Radeon RX 6000 Series et de processeurs AMD Ryzen 5000 ou de certains processeurs Ryzen 3000 Series avec les cartes mères AMD 500 Series), AMD Radeon Anti-Lag, AMD Radeon Boost et support de DirectX 12 Ultimate.

Spécifications RX 6600 XT

Venons-en aux spécifications de la Radeon RX 6600 XT. Munie d’un GPU Navi 23, elle embarque 32 unités de calcul et de Ray Accelerators. La fréquence du GPU en jeu est de 2359 MHz tandis que la fréquence Boost peut atteindre 2589 MHz. AMD a doté cette référence de 8 Go de mémoire GDDR6 associé à 32 Mo d’Infinity Cache. L’interface mémoire est en 128 bits. Enfin, le TDP avoisine les 160 W.