Les Ryzen 8000 desktop sous architecture Zen 5 auraient pour nom de code Granite Ridge

AMD a progressivement décliné son architecture Zen 3 via ses différentes gammes de processeurs (Ryzen 5000 desktop, APU, EPYC Milan…) au cours des mois précédents. L’entreprise reste pour l’instant assez discrète sur ses futurs plans, que nous découvrons malgré tout grâce à différentes fuites. L’indiscrétion du jour nous projette dans quelques années, à l’ère des puces sous architecture Zen 5, autrement dit les Ryzen 8000. La diapositive ci-dessus mentionne cette désignation ainsi que deux noms de code, Granite Ridge et Strix Point ; le premier désignerait les Ryzen 8000 desktop dépourvus de solution graphique intégrée, le second les APU.

Ce n’est pas la première fois que nous évoquons les Ryzen 8000 : il y a environ un mois, nous apprenions qu’AMD pourrait adopter une conception de type big.LITTLE pour cette gamme, à l’instar de ce que proposera prochainement Intel avec sa douzième génération de Core, les Alder Lake.

Socket AMD AM5 : LGA-1718 et DDR5, mais pas de PCIe 5.0 ?

Zen 5 : EPYC Turin, Ryzen 8000 Granite Ridge et APU Ryzen 8000 Strix Point

Pour bien situer les choses, les Ryzen 8000 desktop bénéficieraient, comme mentionné ci-dessus, de cœurs CPU Zen 5, synonyme de gravure en 3 nm. Dans l’état actuel de nos connaissances, nous supposons qu’ils succèderont aux Ryzen sous architecture Zen 4 gravés en 5 nm répondant au nom de code Raphael, eux-mêmes succédant aux actuels Ryzen 5000 Vermeer (l’hypothèse d’une génération Zen 3+ en 6 nm s’intercalant entre les deux n’est toutefois pas exclue). Du côté des APU, les Rembrandt ou Pheonix doivent relayer les APU Cezanne ; viendraient ensuite les Strix Point. Enfin, pour les processeurs serveurs, après les processeurs EPYC 7004 Genoa, il serait question d’EPYC 7005 Turin. Quant aux Threadripper, nous attendons toujours ceux sous architecture Zen 3.

Gamme / Architecture 7nm Zen2 7nm Zen3 6nm Zen3+ 5nm Zen4 3nm Zen5 EPYC Rome Milan – Genoa Turin Ryzen HEDT Castle Peak Chagall À déterminer À déterminer À déterminer Ryzen CPU Matisse Vermeer Warhol Raphael Granite Ridge Ryzen APU Renoir / Lucienne Cezanne / Barcelo Rembrandt Phoenix Strix Point

En ce qui concerne le calendrier, de l’avis général, les processeurs Zen 4 ne seront pas lancés avant l’année prochaine. Par conséquent, n’attendez pas les Ryzen 8000 avant 2023.

Source : Tom’s Hardware US