AMD et ses partenaires présenteront les plateformes B650/B650E le 4 octobre

À partir du 27 septembre, vous pourrez monter une configuration à base de Ryzen 7000 en choisissant parmi quatre références : Ryzen 5 7600X, Ryzen 7 7700X, Ryzen 9 7900X et Ryzen 9 7950X. Concernant la carte mère en revanche, les options seront plus limitées dans un premier temps, puisque circonscrites aux chipsets X670 et X670E (E pour Extreme). Si vous envisagez plutôt de partir sur un carte mère B650 / B650E, moins onéreuse, AMD communiquera de nouvelles informations le 4 octobre.

C’est la date choisie par l’entreprise pour une présentation Meet the Experts intitulée « An Exclusive First Look at B650 and B650E AM5 Motherboards ». Le titre est suffisamment explicite : il sera question des chipsets B650 et B650E. Asus, ASRock, Biostar, Gigabyte ou encore MSI dévoileront leur gamme de cartes mères B650 et B650E lors de l’événement, qui durera une heure.

Par contre, nous ignorons toujours quand ces produits seront commercialisés. Pour les cartes mères X670 / 670E, les marques ont officialisé des produits dès mai, soit plusieurs mois avant la mise sur le marché. Espérons donc que le délai soit plus court pour les autres chipsets.

Voici le résumé : « Découvrez en avant-première les nouvelles cartes mères AMD AM5 B650E et B650, supportant les processeurs AMD Ryzen 7000 Series récemment annoncés. Grâce à la puissance de la mémoire DDR5 et aux technologies PCIe 5.0, la plateforme AM5 offre plus de performances, de puissance et de possibilités que jamais.

Dans ce webinaire, rejoignez les experts JJ Guerrero, Edwin Chiang, Michiel Berkhout, Kevin Shieh et Anny Hsu. Découvrez les prochaines cartes mères de partenaires tels que ASRock, BIOSTAR, ASUS, MSI et GIGABYTE, et comment leurs cartes mères AM5 introduisent des fonctionnalités de pointe sur le marché et libèrent toute la puissance des processeurs AMD Ryzen 7000 Series. »

Toujours deux segments

Quel que soit le chipset, les cartes mères AM5 riment avec mémoire DDR5 et interface PCIe 5.0 (avec plus ou moins lignes prises en charge). Au sujet de la distinction entre les versions normale et extrême, MSI expliquait pour les chipsets X670 / X670E : « Le chipset X670 se scinde en deux segments : X670 Extreme et X670. Le X670E prend en charge le PCIe 5.0 tant sur les connecteurs PCIe que sur les emplacements M.2 tandis que les cartes mères équipées du chipset X670 prennent en charge le PCIe 5.0 uniquement sur les emplacements M.2. »

Source : AMD