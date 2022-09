AMD perd Robert Hallock, directeur du marketing technique

Robert Hallock, directeur du marketing technique d’AMD, a annoncé son départ de la société sur Linkedin. Il travaillait pour AMD depuis 2010. Récemment, il avait notamment assuré le « service après-vente » de la présentation – succincte – des Ryzen 7000 au Computex 2022, en apportant de nombreuses clarifications. Il gérait les relations avec la communauté sur les réseaux sociaux mais également avec la presse. Son départ tombe plutôt mal, puisqu’il intervient seulement deux semaines avant la commercialisation des processeurs Zen 4 d’AMD.

Crédit : Robert Hallock / Linkedin

Voici le message (traduit) qu’il a posté sur Linkedin :

« Après un peu plus de 12 années riches en aventures chez AMD, je pars à la découverte de nouvelles opportunités et expériences. Au fil des ans, j’ai eu l’honneur et le privilège d’enseigner publiquement à d’autres personnes des innovations vraiment remarquables : la famille de cœurs Zen, le V-Cache 3D, le packaging des chiplets, la mémoire HBM, FreeSync, les API graphiques à faible charge, et bien plus encore. Après avoir travaillé dans le domaine des graphiques et des processeurs pendant environ 6 ans chacun, j’ai beaucoup appris.

Je suis en train de boire un café un lundi matin, et c’est étrange de ne pas feuilleter les e-mails pour la première fois depuis 2010 ! Cela m’a rendu un peu nostalgique, et je voulais remercier publiquement quelques personnes, passées et présentes, qui ont eu un impact considérable lors de mon passage chez AMD […]. »

Robert Hallock conclut en ces termes : « Merci à tous d’avoir été de bons professeurs et collègues. L’industrie des semi-conducteurs est très petite, et j’ai eu la chance de la voir à son meilleur avec les acteurs ci-dessus. Maintenant, je ne suis pas sûr de ce qui va se passer ensuite ; je vais prendre le temps de voyager un peu d’y réfléchir […]. »

Qui pour le remplacer ?

Au moment où nous écrivons ces lignes, nous ne savons pas encore qui prendra la place de Robert Hallock chez AMD. Seule certitude : son remplaçant aura un sacré baptême du feu. En effet, comme rappelé en début d’article, les puces Zen 4 seront lancées dans exactement deux semaines.