Des premières cartes mères B650/B650E chez Asus et ASRock

Si vous souhaitez avoir une petite idée des cartes mères Asus et ASRock sur chipset B650 qui seront lancées en octobre prochain, Reous, un membre de la communauté HardwareLuxx que le site présente comme quelqu’un « parcourant régulièrement les pages de support des fabricants de cartes mères – toujours à la recherche des dernières mises à jour », a pu établir une liste à partir des nouveaux micrologiciels.

Ces investigations lui ont permis de dresser la liste de modèles suivante chez Asus :

ROG Strix B650E-E Gaming Wifi

ROG Strix B650-A Gaming Wifi

TUF Gaming B650-Plus Wifi

TUF Gaming B650-Plus

TUF Gaming B650M-Plus Wifi

Prime B650-Plus

Les modèles ASRock

Cette liste préliminaire suggère une surabondance de cartes mères B650 par rapport aux versions B650E, mais ce n’est pas le cas du côté d’ASRock ; évitons donc toute conclusion hâtive. Rappelons que les variantes Extreme offrent une prise en charge du PCIe Gen5 à la fois pour l’emplacement PCIe principal et M.2.

Par ailleurs, nos confrères de VideoCardz ont dévoilé les noms de plusieurs cartes mères X670E/B650E/B650 d’ASRock.

X670E Taichi

X670E Taichi Carrara

X670E Steel Legend

X670E Phantom Gaming Lightning

X670E Pro RS

B650E Steel Legend

B650E ITX

B650E Pro RS

B650E Phantom Gaming Riptide

B650E Phantom Gaming ITX-AX

B650 Phantom Gaming Velocita

B650M Phantom Gaming Riptide

B650M-C

B650-C

B650 LiveMixer

B650 PG Lightning

Un cliché de la B650 LiveMixer avait été publié sur Weibo ; et non, ce n’est a priori pas une édition spéciale Splatoon 3.

Asus, à l’instar d’autres marques comme MSI ou ASRock, a officialisé des cartes mères X670 et X670E depuis maintenant un petit bout de temps. Celles-ci commenceront à être commercialisées en septembre. Elles accompagneront donc la sortie des Ryzen 7000. Les cartes basées sur les chipsets B650 et B650E débarqueront un mois plus tard, en octobre.

