La Radeon RX 6600M affronte les GeForce RTX 3050 Ti et RTX 3060 mobiles de NVIDIA

Les 3 références mises à l’épreuve sur plusieurs jeux en 1080p et 1440p, sur des benchmarks synthétiques, et même sur l’algorithme de minage Ethash.

En début de mois, AMD a dévoilé sa série Radeon RX6000M. Celle-ci comprend trois références : Radeon RX 6800M, RX 6700M et RX 6600M. Les premiers PC portables équipés de ces deux dernières cartes ne devraient pas être commercialisés avant quelques semaines ; cependant, nous avons un aperçu assez complet des performances de la plus frêle du trio via un test chinois. La Radeon RX 6600M, basée sur un GPU Navi 23, affronte les RTX 3060 et RTX 3050 Ti mobiles de NVIDIA. La lutte se déroule dans divers jeux (Borderlands 3, Gears 5…), benchmarks, et même en minage de cryptomonnaies.

La publication ne précise pas les PC portables utilisés ; dans tous les cas, les cartes graphiques collaborent avec un processeur Ryzen 7 5800H (8 cœurs / 16 threads). Afin de jauger des forces en présence, rappelons que la RX 6600M embarque 28 unités de calcul, soit 1792 processeurs de flux, et 8 Go de GDDR6 à 14 Gbit/s sur une interface de 128 bits (soutenu par 32 MO d’Infinity Cache), ce qui lui confère une bande passante mémoire de 224 Go/s. La GeForce RTX 3060 mobile possède 30 SM, 3840 cœurs CUDA et 6 Go de GDDR6 à 14 Gbit/s sur un bus de 192 bits, soit une bande passante mémoire de 336 Go/s. Enfin, la RTX 3050 Ti a 20 SM, 2560 cœurs CUDA, 4 Go de GDDR6 à 12 Gbit/s sur interface de 128 bits, ce qui donne une bande passante mémoire de 192 Go/s.

L’examinateur a testé les trois cartes avec leur limite de puissance maximale : 100 W pour la Radeon RX 6600M, 80 W pour la RTX 3050 Ti et 115 W pour la RTX 3060.

La Radeon RX 6600M moins performante en ray tracing et pour miner

Dans les jeux en Full HD, la Radeon RX 6600M est très proche de la RTX 3060 ; celle-ci jouit toutefois d’une avance dans les titres AAA (peut-être en raison des pilotes).

En 1440p, sur 5 titres présentés, la carte de NVIDIA s’avère plus performante ; sans surprise, elle domine aussi en ray tracing. La RX 6600M reste malgré tout supérieure à la RTX 3050 Ti.

Pour le minage de cryptomonnaies, la solution d’AMD est derrière ses deux rivales sur l’algorithme Ethash. Dans les benchmarks synthétiques, RTX 3060 et RX 6600M offrent un niveau de prestation identique.

Source : 金猪升级包 (Zhuhu) via VideoCardz