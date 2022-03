AMD alignerait 6 nouveaux Ryzen 5000 face aux processeurs Intel Alder Lake

Une gamme Ryzen 5000 mélangeant des puces Zen3 Vermeer-X, Vermeer et Cezanne.

En début de semaine, nous découvrions qu’AMD préparait quatre nouveaux processeurs Ryzen 5000 : un connu, le Ryzen 7 5800X3D, et trois autres processeurs inédits, les Ryzen 7 5700X, Ryzen 5 5600 et Ryzen 5 5500. Nous n’en avons reparlé depuis, mais au fil des heures, des références supplémentaires sont venir agrandir cette liste. Il s’agit des Ryzen 7 5700, Ryzen 3 5100. À ces Ryzen 5000 s’ajouteraient également les Ryzen 4000 Renoir-X évoqués il y a maintenant plusieurs semaines.

Malheureusement, pour les consommateurs, toutes ces références risquent de sérieusement compliquer la lisibilité de la gamme d’AMD. En effet, l’entreprise ferait cohabiter des architectures CPU différentes au sein d’une même série.

Des gammes fourre-tout

Concrètement, les Ryzen 7 5700, Ryzen 5 5500 seraient respectivement des Ryzen 7 5700G et Ryzen 5 5600G à l’iGPU désactivé. Les APU Ryzen 5000 Cezanne bénéficient de l’architecture CPU Zen 3 mais contrairement aux Ryzen 5000 Vermeer, ils ne prennent pas en charge le PCIe 4.0 et ont moins de cache L3 (16 Mo pour le Ryzen 7 5700G par exemple, contre 32 Mo pour le Ryzen 7 5800X). Le Ryzen 3 5100 n’a pas d’équivalent direct Cezanne ; on suppose que c’est un Ryzen 3 5300G re-badgé, ce qui lui conférerait 8 Mo de cache L3.

L’idée est la même pour les Ryzen 7 4700, Ryzen 5 4500 et Ryzen 3 4100, mais avec les APU Ryzen 4000 Renoir comme modèles. Ces puces en Zen 2 sont dotées de deux fois moins de cache L3 que les APU Ryzen 5000 (8 Mo pour le Ryzen 7 4700G par exemple).

Les tableaux ci-dessous vous permettront peut-être d’y voir un peu plus clair.

Ryzen 5000

Processeur Architecture Cœurs / Threads Fréquence de base / Boost Cache L3 TDP MSRP Ryzen 9 5950X Zen3 Vermeer 16C / 32T 3,4 / 4,9 GHz 64 Mo 105 W 799 dollars Ryzen 9 5900X Zen3 Vermeer 12C / 24T 3,7 / 4,8 GHz 64 Mo 105 W 549 dollars Ryzen 9 5900 Zen3 Vermeer 12C / 24T 3,0 / 4,7 GHz 64 Mo 65 W OEM *Ryzen 7 5800X3D* Zen3 Vermeer-X 8C / 16T 3,4 / 4,5 GHz 96 Mo 105 W 449 dollars Ryzen 7 5800X Zen3 Vermeer 8C / 16T 3,8 / 4,7 GHz 32 Mo 105 W 449 dollars Ryzen 7 5800 Zen3 Vermeer 8C / 16T 3,4 / 4,6 GHz 32 Mo 65 W OEM Ryzen 7 5700G Zen3 Cezanne 8C / 16T 3,8 / 4,6 GHz 16 Mo 65 W 359 dollars *Ryzen 7 5700X* Zen3 Vermeer 8C / 16T 3,4 / 4,6 GHz 32 Mo 65 W 299 dollars *Ryzen 7 5700* Zen3 Cezanne 8C / 16T À déterminer 16 Mo 65 W À déterminer Ryzen 5 5600X Zen3 Vermeer 6C / 12T 3,7 / 4,6 GHz 32 Mo 65 W 299 dollars Ryzen 5 5600G Zen3 Cezanne 6C / 12T 3,9 / 4,4 GHz 16 Mo 65 W 259 dollars *Ryzen 5 5600* Zen3 Vermeer 6C / 12T 3,5 / 4,4 GHz 32 Mo 65 W 199 dollars *Ryzen 5 5500* Zen3 Cezanne 6C / 12T 3,6 / 4,2 GHz 16 Mo 65 W 159 dollars *Ryzen 3 5100* Zen3 Cezanne 4C / 8T À déterminer À déterminer 65 W À déterminer Ryzen 3 5300G Zen3 Cezanne 4C / 8T 4,0 / 4,2 GHz 8 Mo 65 W OEM Ryzen 500

Ryzen 4000

Processeur Architecture Cœurs / Threads Fréquence de base / Boost Cache L3 TDP MSRP Ryzen 7 4700G Zen2 Renoir 8C / 16T 3,6 / 4,4 GHz 8 Mo 65 W OEM *Ryzen 7 4700* Zen2 Renoir-X 8C / 16T 3,6 / 4,4 GHz 8 Mo 65 W À déterminer Ryzen 5 4600G Zen2 Renoir 6C / 12T 3,7 / 4,2 GHz 8 Mo 65 W OEM *Ryzen 5 4500* Zen2 Renoir-X 6C / 12T 3,6 / 4,1 GHz 8 Mo 65 W À déterminer Ryzen 3 4300G Zen2 Renoir 4C / 8T 3,8 / 4,0 GHz 4 Mo 65 W OEM *Ryzen 3 4100* Zen2 Renoir-X 4C / 8T 3,8 / 4,0 GHz 4 Mo 65 W À déterminer Ryzen 4000

Source : VideoCardz