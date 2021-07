Intel dévoile ses processeurs Xeon W-3300 Ice Lake pour les stations de travail

Annoncés un peu en avance par CompSource, les processeurs Xeon W-3300 sont désormais officialisés par Intel. La série comprend 5 modèles. Le moins bien doté, Le Xeon W-3323, est un 12 cœurs / 24 threads ; le porte-étendard, le Xeon W3375, possède 38 cœurs / 72 threads. À l’instar des Xeon Scalable Ice Lake-SP, ces déclinaisons pour stations de travail s’arment de CPU Sunny Cove et sont gravées en 10 nm.

Ces Xeon W-3300, qui succèdent au Xeon W3200 Cascade Lake, prennent en charge jusqu’à 4 To de DDR4-3600 ECC via 8 canaux et 64 lignes PCIe 4.0. Ils prennent place dans un socket LGA4189 de cartes mères sur chipset C21A.

Intel lance le NUC 11 Extreme Beast Canyon

Gamme Xeon W-3300

Tous les processeurs reçoivent un 1,5 Mo de cache L3 par cœur Sunny Cove hormis le W-3323 qui a droit à 1,75 Mo de cache L3 par cœur. Les spécifications pour chaque puce figurent dans les tableaux ci-dessous.

Processeur Cœurs / Threads Fréquence de base (GHz) Fréquence Turbo sur un cœur (GHz) Fréquence Turbo sur les cœurs (GHz) Cache (Mo) TDP (W) Prix Xeon W-3375 38 / 76 2,5 4 3,3 57 270 4499 dollars Xeon W-3365 32 / 64 2,7 4 3,5 48 270 3499 dollars Xeon W-3345 24 / 48 3 4 3,7 36 250 2499 dollars Xeon W-3335 16 / 32 3,4 4 3,7 24 250 1299 dollars Xeon W-3323 12 / 24 3,5 3,9 3,7 21 220 949 dollars

Performances

Par rapport à la précédent génération, Intel annonce des performances multithreads jusqu’à 45 % plus rapides dans les charges de travail Cinema 4D.3 ; 26 % dans les charges de travail de rendu de prévisualisation AutoDesk Maya ; une hausse des performances de 20 % en montage et encodage dans les charges de travail d’Adobe Premiere Pro ; de 27 % dans les charges de travail de rendu 3D dans AutoDesk Maya.

Face à la concurrence Threadripper Pro, puisque le fleuron d’AMD embarque 64 cœurs / 128 threads, Intel a choisi le Threadripper Pro 3975WX en guise d’adversaire. Ce 32 cœurs / 64 threads serait battu par le Xeon W-3365 de 27 %, 47 % et 10 % dans divers benchmarks SPECworkstation 3 v3.1. Toutefois, coutumière de ce genre d’iniquité, l’entreprise désavantage l’un des concurrents : la plateforme Xeon W-3365 profite de 128 Go (8×16 Go) de mémoire DDR4-3200 et d’un SSD Samsung 980 Pro 1 To, tandis que le Threadripper Pro 3975WX se contente de 64 Go (8×8 Go) de mémoire DDR4-3200 et d’un SSD Samsung 970 Evo Plus 1 To…

Source : Intel