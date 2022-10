AMD propose un bundle UNCHARTED : Legacy of Thieve Collection

AMD propose un nouveau bundle appelé “Performance to Advance Your Adventure” – “Des performances pour aller plus loin dans votre aventure” en français. Il accorde aux acquéreurs de processeurs Ryzen 5000 le jeu UNCHARTED : Legacy of Thieve Collection. Cette collection comprend les jeux UNCHARTED 4 : A Thief’s End et UNCHARTED : The Lost Legacy. Elle paraîtra le 19 octobre prochain et coûte 49,90 euros sur Steam. Les jeux bénéficient d’un support de la technologie de mise à l’échelle temporelle d’AMD FidelityFX Super Resolution 2.0.

© AMD

© AMD

Le bundle concerne l’ensemble de la gamme Ryzen 5000 desktop, du Ryzen 5 4500 au Ryzen 9 5950X. La période de promotion a commencé “le 11 octobre 2022 à 9 heures, heure de la côte Est, et se terminera le 31 décembre 2022 à 23h59m59s ET, ou quand les codes promotionnels seront épuisés, au premier des deux termes atteint”. Enfin, le code promotionnel devra être échangé au plus tard le samedi 31 janvier 2023, après quoi il ne sera plus valable.

Les premières cartes graphiques Radeon RX 7000 débarqueraient en décembre

Les configurations

Les exigences minimales pour jouer à UNCHARTED : Legacy of Thieves Collection renseignent un processeur Intel Core i5-4330 / AMD Ryzen 3 1200 ; une carte graphique GeForce GTX 960 / AMD R9 290X ; 126 Go d’espace disque. Le tableau ci-dessous détaille les configurations pour profiter du titre dans des conditions plus confortables que du 720p / Low à 30 images par seconde.

Enfin, concernant plus spécifiquement cette collection, la page Steam indique :

“Défiez votre destin et laissez votre empreinte sur la carte dans UNCHARTED : Legacy of Thieves Collection. Découvrez une expérience narrative et cinématique, et plongez dans les plus grandes scènes d’action de la série UNCHARTED, avec tous les moments ingénieux et exubérants de Nathan Drake et Chloe Frazer, nos deux voleurs préférés.

Dans une expérience proposée par le développeur primé Naughty Dog, UNCHARTED : Legacy of Thieves Collection comprend les deux célèbres aventures en solo de UNCHARTED 4 : A Thief’s End et UNCHARTED : The Lost Legacy. Chaque histoire est remplie de moments drôles et dramatiques, de combats intenses et d’un sens de l’émerveillement, tout cela en version remastérisée pour proposer une plus grande immersion.”