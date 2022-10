Les premières cartes graphiques Radeon RX 7000 débarqueraient en décembre

AMD nous a donné rendez-vous le 3 novembre prochain pour la présentation de ses cartes graphiques Radeon RX 7000 sous architecture RDNA 3. À en croire ECSM, une source fiable qui avait donné la bonne date pour le lancement des processeurs Intel Raptor Lake, les cartes graphiques de nouvelle génération d’AMD seront commercialisées à partir de décembre.

Cette prédiction est raccord avec la feuille de route présentée par l’entreprise aux investisseurs en juin dernier : elle annonçait un lancement plus tard dans l’année (“Coming later this week”). Après, ce genre de formulation autorise toujours une simple présentation plutôt qu’une commercialisation. Pour les Ryzen 7000, le délai entre l’annonce et la vente n’a été que d’un mois. Pour les cartes graphiques RDNA 3, ECSM table plutôt sur des expéditions à partir de la seconde moitié de décembre. Par ailleurs, il est probable qu’à l’instar de NVIDIA, AMD propose d’abord le haut de gamme, Navi 31 / 32, des GPU censés propulser les séries Radeon RX 7900 et Radeon RX 7800. Reste qu’avec un lancement en décembre, la disponibilité des Radeon RX 7000 en 2022 pourrait être assez limitée.

La RTX 4090 de NVIDIA hors de portée ?

Dans un autre registre, ECSM voit mal AMD rivaliser avec le très haut de gamme de NVIDIA avec cette génération, ce qui présage de tarifs plus accessibles (la GeForce RTX 4090 se négocie à partir de 1949 euros).

GPU Navi 31 Navi 32 Navi 33 Nom de code Plum Bonito Wheat Nas Hotpink Bonefish Carte graphique Radeon RX 7900XT Radeon RX 7800XT Radeon RX 7600XT Package GPU Multi-Chip-Module (MCM) Multi-Chip-Module (MCM) Monolithique Nœuds de gravure TSMC 5nm + 6nm TSMC 5nm + 6nm TSMC 6nm Architecture AMD RDNA3 AMD RDNA3 AMD RDNA3 Configuration chiplets 1x GCD + 6x MCD 1x GCD + 4x MCD – Surface GCD ~308 mm² ~200mm² – Surface MCD 6x ~37,5 mm² 4x ~37,5 mm² – Surface GPU ~533 mm² ~350 mm² ~203 mm² Shader Engines 6 3 2 Shader Arrays 12 6 4 RDNA Workgroups (WGP) 48 30 16 Unités de calcul 96 60 32 Processeurs de flux 12 288 7680 4096 VRAM 24 Go GDDR6 384-bit (18 Gbit/s) 16 Go GDDR6 256-bit (18 Gbit/s) 8 GDDR6 128-bit (18 Gbit/s) Bande passante mémoire 864 Go/s 576 Go/s 288 Go/s Infinity Cache 96 Mo 64 Mo 32 Mo Interface PCIe PCIe Gen5 PCIe Gen5 PCIe Gen5

