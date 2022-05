AMD révèle les noms des jeux qui bénéficieront du FSR 2.0 en premier

Afin d’accompagner la sortie de ses nouvelles cartes graphiques Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6750 XT et Radeon RX 6650 XT, AMD a annoncé quels jeux profiteraient bientôt de la technologie FSR 2.0 (FidelityFX Super Resolution), présentée en mars dernier. Le premier jeu à en bénéficier sera Deathloop d’Arkane Studios et Bethesda à partir du 12 mai.

Outre Deathloop, AMD communique une liste « d’autres jeux qui prévoient d’ajouter la prise en charge de la technologie dans les mois à venir ». Voici lesquels :

Asterigos

Delysium

EVE Online

Farming Simulator 2

Forspoke

Grounded

Microsoft Flight Simulator

NiShuiHan

Perfect World Remake

Swordsman Remake

Unknown 9: Awakening

Pour rappel, le FSR 1.0 a fait ses débuts il y a moins d’un an, en juin 2021. De 7 jeux compatibles au lancement, ce nombre s’élève maintenant à un peu plus de 80 selon le dernier décompte d’AMD. Contrairement au DLSS de NVIDIA, limité aux cartes graphiques RTX, le FSR d’AMD est bien moins restrictif : il s’accommode de plusieurs générations de produits AMD / NVIDIA.

Un nouveau bundle Radeon Raise the Game

Par ailleurs, AMD a également communiqué sur la mise en place d’un nouveau bundle Radeon Raise the Game. Celui-ci offrira « aux joueurs un accès gratuit à des jeux pour l’achat de produits AMD Radeon RX 6000 Series éligibles. Le nouveau bundle comprendra les jeux populaires Saints Row et Sniper Elite 5, et d’autres seront révélés d’ici le lancement de la promotion. Pour permettre aux joueurs de profiter de cette offre spéciale dès maintenant, ceux qui achètent un produit Radeon admissible auprès d’un revendeur participant à partir du 10 mai 2022 recevront un code à utiliser lors du lancement de la promotion plus tard dans le trimestre, les détails complets de l’offre étant fournis à ce moment-là ». En principe, l’offre prendra fin le 13 août prochain.