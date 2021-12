L’AMD Fidelity FX Super Resolution est disponible sur 47 jeux, bientôt 71

AMD profite de cette période de fêtes de fin d’année, une période toujours assez calme en annonces, pour nous rappeler que son Fidelity FX Super Resolution (FSR) a maintenant six mois, et faire le point sur son adoption depuis son lancement, en juin dernier donc. Initialement, seuls 7 jeux étaient compatibles avec la « technologie de sur-échantillonnage spatial open-source » de l’entreprise. Ils sont désormais 47. AMD précise que 24 titres supplémentaires recevront prochainement un support du FSR, ce qui portera le nombre total de jeux à 71. Parmi les nouveaux arrivants, God of War, No Man’s Sky, ou encore Escape from Tarkov.

Dans son communiqué, la société argue que son FSR a « reçu le soutien de plus de 80 développeurs et éditeurs de jeux » ; que « grâce à ce vaste support, FSR est devenue la technologie logicielle pour jeux vidéo la plus adoptée de l’histoire d’AMD ». Pour la comparaison, en octobre dernier, NVIDIA déclarait que son DLSS (deep learning super sampling) était pris en charge dans 120 jeux et applications.

Le NVIDIA DLSS comparé à l’AMD FSR sur le jeu Call of Duty Vanguard

En attendant l’XeSS…

Pour rappel, contrairement au DLSS de NVIDIA qui nécessite un GPU doté de cœurs Tensor (cartes graphiques RTX), la solution d’AMD est plus flexible : elle est compatible « avec plus d’une centaine de processeurs AMD et notamment les puces graphiques Radeon et les cartes graphiques et GPU Radeon, mais également avec les offres concurrentes ». Dans tous les cas, la vocation de ces technologies est bien sûr d’augmenter le nombre d’images par seconde dans les jeux, que ce soit en 1080p, 1440p ou 4K.

Enfin, sachez que dans quelques semaines ou mois, une troisième technologie d’upscaling débarquera sur le marché : l’Intel XeSS. Celle-ci accompagnera la sortie des cartes graphiques Arc Alchemist. Les détails concernant sa mise en œuvre restent encore assez flous. En principe, comme le FSR, la solution d’Intel devrait fonctionner avec une large gamme de GPU, y compris ceux d’AMD et de NVIDIA.

