Test : Radeon RX 6x50XT, un simple Refresh des cartes graphiques RDNA2 d’AMD

AMD présente aujourd’hui trois nouvelles cartes graphiques, les Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT et RX 6650 XT, destinées à remplacer les actuelles Radeon RX 6900 XT, RX 6700 XT et RX 6600 XT dans son portefeuille. Et dès le début, la nomenclature utilisée pour le constructeur ne laisse pas l’ombre d’un doute : il ne s’agit clairement pas d’une nouvelle génération mais bien d’un « rafraichissement » de la gamme actuelle.

MSI Radeon RDNA2 Refresh – Crédit : Igor’s Lab

Mais que cela ne nous empêche pas de rêver tout de même : on peut se demander si l’écart de performances avec les Radeon précédentes sera visible et intéressant, et si AMD en aura profité pour apporter quelques améliorations au passage, le tout à un tarif (réel) plus attractif que la gamme actuelle ?

Radeon RDNA2 Refresh : du neuf avec du vieux ?

AMD a choisi de se reposer entièrement sur ses partenaires pour le lancement de ces trois nouvelles Radeon. Il faut dire qu’une partie de la tâche était déjà faite pour eux : les différences de design avec les modèles actuels sont minimes voire inexistants, à tel point que certaines cartes ressemblent à des copies quasi-intégrales des « anciennes », à l’exception du firmware et d’autres détails mineurs.

Modèle RX 6950 XT RX 6900 XT RX 6750 XT RX 6700 XT RX 6650 XT RX 6600 XT GPU Navi 21 KXTX Navi 21 XTX Navi 22 XT Navi 22 XT Navi 23 XT Navi 23 XT Processeurs de flux 5120 5120 2560 2560 2048 2048 ROPs 128 128 64 64 64 64 TMUs 320 320 160 160 128 128 Compute Units 80 80 40 40 32 32 Coeurs RT 80 80 40 40 32 32 Fréquence Game 2100 MHz 2015 MHz 2495 MHz 2424 MHz 2410 MHz 2359 MHz Fréquence Boost 2310 MHz 2250 MHz 2600 MHz 2581 MHz 2635 MHz 2589 MHz VRAM 16 Go

GDDR6 16 Go GDDR6 12 Go

GDDR6 12 Go

GDDR6 8 Go

GDDR6 8 Go

GDDR6 Bus mémoire 256-bit 256-bit 192-bit 192-bit 128-bit 128-bit Vitesse mémoire 2250 MHz

(18 Gbps) 2000 MHz

(16 Gbps) 2250 MHz

(18 Gbps) 2000 MHz

(16 Gbps) 2185 MHz

(17,5 Gbps) 2000 MHz

(16 Gbps) Bande passante mémoire 576 Go/s 512 Go/s 432 Go/s 384 Go/s 280 Go/s 256 Go/s TGP 335W 300W 250W 230W 180W 160W MSRP 1099 $ 999 $ 549 $ 479 $ 399 $ 379 $ Date de lancement 10 mai 2022 28 oct. 2020 10 mai 2022 3 mars 2021 10 mai 2022 30 juil. 2021

Sur le papier en tout cas, ces Radeon RX 6X50 XT Refresh n’offrent que peu d’améliorations par rapport à la gamme d’origine, à part des fréquences plus élevées côté GPU et mémoire. On retrouve donc les mêmes chipsets Navi 21, Navi 22 et Navi 23, avec le même nombre de processeurs de flux, de ROP ou encore de coeurs RT. Bref, rien de nouveau au niveau architectural : AMD réutilise l’architecture RDNA2 déjà présente depuis 18 mois déjà sur le marché (nous vous renvoyons sur notre précédent dossier pour tous les détails sur RDNA2), avec des GPU toujours gravés en 7 nm par TSMC.

Crédit : Igor’s Lab Crédit : Igor’s Lab Crédit : Igor’s Lab

Les tarifs (conseillés) annoncés par AMD pour ce lancement ne sont pas non plus particulièrement agressifs puisque le constructeur place ses nouvelles Radeon au dessus du MSRP des actuelles Radeon 6900 XT, 6700 XT et 6600 XT malgré leur age. Espérons que les performances en vaille le coup…

Les Radeon RX 6950 XT, 6750 XT et 6650 XT de test

Comme régulièrement, les tests ont été réalisés en partenariat avec nos confrères de chez Igor’s Lab. Les trois cartes de test sont des modèles provenant de MSI, dans sa gamme Gaming X. Afin que les résultats obtenus lors des tests soient équitables, nous avons opposés ces cartes graphiques bénéficiant d’un overclocking d’usine à d’autres modèles de chez MSI de gammes équivalentes. Les cartes NVIDIA sont donc des modèles de la série Suprim X, tandis que les cartes AMD appartiennent à la gamme Gaming X.

MSI Radeon RX 6950 XT – Crédit : Igor’s Lab MSI Radeon RX 6750 XT – Crédit : Igor’s Lab MSI Radeon RX 6650 XT – Crédit : Igor’s Lab

La plateforme de test utilisée pour mesurer les performances de ces trois Radeon regroupe un processeur Core i9-12900K, une carte mère MSI MEG Z690 Edge, deux barrettes de 16 Go de mémoire DDR4-4000 Patriot Viper, deux SSD de 2 To (MSI Spartium M480/M480 Gaming) et une alimentation Be Quiet Dark Power Pro 12 1200W, le tout placé dans un boîtier Raijintek Paean. Un système de watercoling composé d’un Alphacool Apex (modifié) et d’un Aqua Computer Cuplex Kryos Next (modifié) se charge du refroidissement.

Les trois nouvelles Radeon ont été opposées aux autres modèles de NVIDIA et d’AMD actuellement sur le marché, avec des cartes provenant donc du catalogue également de MSI. Le SAM/rBAR est activé pour toutes les cartes qui le supportent.

Les performances de ces nouvelles Radeon

Le panel de jeux utilisés pour mesurer les performances de ces cartes comprend 10 titres récents : sept en DirectX 12 et trois utilisant l’API Vulkan. Tous les jeux ont été testés en Full HD, QHD et UHD, même si cette dernière définition n’est pas forcément pertinente avec les cartes les plus lentes, avec les réglages graphiques les plus élevés possibles.

Dans l’absolu, chaque nouvelle carte offre quelques pourcents de performances en plus par rapport à l’ancienne gamme, que ce soit en FHD, QHD ou UHD : entre +5% et +10% suivant la définition entre la Radeon RX 6950 XT et la RX 6900 XT, +5% environ entre la RX 6750 XT et la RX 6700 XT et de +2% à +5% entre la RX 6650 XT et la RX 6600 XT.

Mais c’est surtout face à la concurrence que ces cartes dévoilent leur intérêt. Quelle que soit la définition, la Radeon RX 6950 XT dépasse en moyenne les RTX 3080 Ti et RTX 3090 et se permet de venir titiller la GeForce RTX 3090 Ti. Celle-ci conserve son leadership, mais il s’en est fallu de peu. En Full HD et QHD, la Radeon RX 6650 XT fait donc un peu mieux que la RX 6600 XT, mais elle reste toujours loin de la RTX 3060 Ti. Enfin la Radeon RX 6750 XT permet à AMD de venir se placer en concurrence directe avec la RTX 3070, les deux cartes offrant des performances identiques (hors ray-tracing bien entendu).

Consommation et performance énergétique

Si les performances sont bel et bien en progression avec cette gamme « Refresh » grâce à des fréquences de fonctionnement plus élevées côté GPU et VRAM, c’est a priori également le cas pour la consommation puisque AMD a relevé les TGP de ces nouvelles Radeon par rapport à l’ancienne gamme. L’énergie consommée dépend fortement de la définition et du jeu ; nous avons pour cela réalisé une moyenne de la consommation sur les dix mêmes jeux que précédemment.

Effectivement, la consommation explose avec ces trois cartes : +17% en Full HD avec la RX 6650 XT par rapport à la RX 6600 XT, +24% en QHD entre la RX 6750 XT et la RX 6700 XT ou encore +20% entre les RX 6950 XT et RX 6900 XT en UHD. A vue d’œil, on note de suite que l’augmentation de la consommation est largement supérieure à celle des performances, mais le ratio watts/FPS devrait nous le confirmer.

L’efficacité énergétique de ces nouvelles Radeon est bien moins intéressante que celle des « anciens » modèles. AMD semble avoir essayé de pousser au maximum de ses possibilités son architecture RDNA2 sans optimisations énergétiques, juste en overclockant ses puces. La Radeon RX 6800 reste sans surprise largement en tête à cette épreuve, quelle que soit la définition.

Des cartes Refresh qui portent bien leur nom ?

Même s’il ne s’agit que d’une version « dopée aux MHz » de la RX 6900 XT existante, la Radeon RX 6950 XT présente tout de même un intérêt au catalogue d’AMD : elle permet au constructeur de proposer une alternative sérieuse à NVIDIA dans les hautes définitions, si vous être prêts à accepter son tarif et sa consommation. C’est toutefois uniquement un baroud d’honneur de l’architecture RDNA2 avant l’arrivée très attendue de la succession, dans quelques mois.

MSI Radeon RDNA2 Refresh – Crédit : Igor’s Lab

La donne est légèrement différente pour la Radeon RX 6750 XT : AMD vise ici non seulement la GeForce RTX 3070, mais aussi la future A770 d’Intel que l’on attend pile dans cette gamme de performances, si Intel arrive enfin à finaliser ses pilotes… La Radeon RX 6650 XT n’a quant à elle pas de concurrente directe sur son marché. La GeForce RTX 3060 Ti est hors de portée et la GeForce RTX 3060 est de son côté bien moins rapide. En résumé, cette carte vient remplacer la RX 6600 XT sur un segment du marché sans véritable compétition… pour le moment ?

Côté tarifs enfin, AMD a placé (officiellement) ses nouvelles cartes à quelques dizaines d’euros au dessus des prix de lancement des Radeon précédentes, malgré un écart de performances somme toute minime. En mettant au même moment fin à la vie commerciale des Radeon RX 6900 XT, 6700 XT et 6600 XT, le constructeur ne nous laisse donc pas le choix d’opter pour des modèles de remplacement plus performants, certes, mais un peu moins intéressants du point de vue énergétique. Bref, ces cartes ne sont pas mauvaises dans l’absolu, au contraire, mais l’ère RDNA2 touche clairement à sa fin.