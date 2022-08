AMD va-t-il lancer ses Ryzen 7000 pendant la Gamescom ?

AMD sera présent cette année à la Gamescom, physiquement cette fois-ci et non virtuellement comme depuis deux ans. Le constructeur y tiendra une présentation dont le sujet n’a pas encore été divulgué, et l’on se prend à rêver qu’il s’agit des Ryzen 7000…

Historiquement, le constructeur n’a jamais dévoilé de nouveaux produits lors d’une précédente édition de la Gamescom. AMD vient toutefois de confirmer sa présence en Allemagne pour participer physiquement à cet évènement, qui se tiendra à Cologne du 24 au 28 aout.

Quelque chose d’encore confidentiel

Même si aucune mention n’en est explicitement faite sur la page en question sur son site, il est impossible de ne pas penser au lancement attendu des Ryzen 7000 Series, supposé être le 29 aout. Le point particulièrement intrigant de l’agenda d’AMD pour cette journée du 26 aout est la référence à une présentation « confidentielle » à 17h.

Il n’y hélas aucune certitude pour le moment de voir ces fameux Ryzen à la Gamescom, mais le timing serait particulièrement intéressant. Et pour la grande majorité d’entre-nous qui n’ont pas la possibilité de se rendre à cet évènement, AMD diffusera également sa présentation sur Twitch.

