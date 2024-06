iOS 18 manque d’originalité, Apple serait-elle en panne d’inspiration ?

iOS 18 va mettre l’accent sur l’intelligence artificielle et la personnalisation de l’expérience utilisateur. En revanche, la plupart des fonctionnalités du nouvel OS mobile ne semblent pas être inédites et peuvent être retrouvées chez la concurrence depuis quelque temps déjà.

©Apple

Ça y est, iOS 18 est officiel, Apple ayant pris le temps de présenter son nouveau système d’exploitation mobile lors de sa Worldwide Developers Conference. Comme spéculé auparavant, l’OS sera bel et bien centré en grande partie sur l’intégration de l’intelligence artificielle.

iOS 18 sera le tout premier système de la firme à embarquer cette technologie sous la forme d’Apple Intelligence, l’IA maison du géant de Cupertino. Celle-ci va doper les iPhone et leurs fonctionnalités, notamment rendre Siri et l’app Messages plus intelligents.

Par exemple, Siri devrait fonctionner en tandem avec une IA locale afin d’être plus “naturel” et personnalisé. L’assistant se servira des données des usagers (sans les compromettre selon Apple) afin de proposer des réponses adaptées à chaque situation. En revanche, s’il se trouve dans l’incapacité de répondre, Siri passera le relais à ChatGPT-4.

Apple Intelligence ©Apple

L’IA au coeur d’iOS 18

L’application Messages aura également droit à des Emoji générés par l’IA, les “Genmoji”, et dans l’ensemble les iPhone bénéficieront du panel de fonctionnalités habituel de l’intelligence artificielle, comme les résumés et les transcriptions.

En somme, l’intégration de l’IA au sein d’iOS 18 ne semble pas particulièrement révolutionnaire. La plupart des fonctionnalités sont certes pratiques mais elles ne sont certainement pas nouvelles à proprement parler. La plupart d’entre elles sont même déjà disponibles sur des smartphones concurrents comme le Pixel 8 de Google.

C’est notamment le cas des résumés, de la transcription d’appels vocaux, de l’assistant virtuel amélioré ou bien des outils de retouches photo. Malheureusement, la plupart de ces fonctionnalités seront réservées aux iPhone haut de gamme (15 Pro et Pro Max et iPhone 16).

Cela signifie que la longue liste des appareils compatibles avec iOS 18 est amputée d’une nouveauté phare du système. D’autant plus que les ajouts “secondaires” accessibles à tous n’ont rien d’inédit non plus.

Quelles nouveautés pour iOS 18 ?

C’est notamment le cas pour la personnalisation accrue de l’interface. Si elle est extrêmement bienvenue, la possibilité de placer des icônes d’application n’importe où sur l’écran existe depuis des années sur Android. Idem pour la personnalisation du centre de contrôle déroulant. Parmi les fonctionnalités inédites d’iOS 18, il est possible de retrouver :

Une personnalisation accrue du centre de contrôle et de l’écran de verrouillage,

La possibilité de placer une icône d’application n’importe où sur l’écran (en suivant une grille définie),

Les réactions Emoji et la personnalisation du texte sur Messages,

Une catégorisation automatique des messages dans Mail,

Un redesign de l’App Photos,

Le verrouillage des applications avec authentification,

Les SMS par satellite,

La prise en charge des messages RCS,

L’ajout d’un “Mode joueur” minimisant l’activité de fond des smartphones.

©Apple

Malgré ce manque d’originalité et d’innovation, il faut admettre que ces fonctionnalités ont leur place sur iPhone. Certaines d’entre elles sont particulièrement utiles, comme par exemple la prise en charge des messages RCS ou encore la possibilité d’envoyer des SMS par satellite.

iOS 18 devrait être disponible en bêta dès maintenant (pour l’instant accessible aux développeurs) et sera déployé officiellement en septembre. Le lancement de l’OS devrait se faire en même temps que la commercialisation des futures iPhone 16 d’Apple. Pour installer la bêta d’iOS 18 il suffit de suivre les étapes suivantes :

S’inscrire au programme logiciel Apple Bêta,

S’assurer de la compatibilité de la mise à jour avec l’iPhone,

Se rendre dans l’application Paramètres > Général puis Mise à jour logicielle,

Dans Mise à jour bêta, sélectionner iOS 18,

Télécharger la mise à jour puis l’installer.