Arm dévoile trois CPU Cortex et trois GPU Mali

Après avoir présenté ses plateformes Neoverse V1 et N2 en début de mois, Arm a détaillé ses nouveaux cœurs CPU Cortex et GPU Mali basés sur l’architecture Armv9. Ils intègrent la suite « Total Compute Solutions » de la société construite autour de la DSU-110 (DynamIQ Shared Unit).

Concrètement, Arm a dévoilé trois CPU, les Arm Cortex-X2, Cortex-A710 et Cortex-A510, trois GPU, les Mali G-710, G-510 et G-310.

Qualcomm présente son Snapdragon 7c Gen 2 et un kit de développement Windows 10 on ARM

Arm Cortex-X2

L’Arm Cortex-X2 s’affiche d’emblée comme le plus puissant processeur Arm. Il promet d’augmenter les performances de 30 % par rapport à ce que proposent les meilleurs smartphones Android actuels et s’avère deux fois meilleur dans le domaine de l’apprentissage automatique que le Cortex-X1 selon Arm.

Cortex-A710

Arm présente le Cortex-A710 comme le premier « gros » CPU ArmV9. Moins puissant que le Cortex-X2, il mise sur son rapport performance / consommation optimisé. Ainsi, il s’annonce 30 % plus frugal que le Cortex-A78 d’après Arm, tout en étant 10 % plus performant au global et 2 fois plus véloce en ML.

Cortex-A510

De son côté, le Cortex-A510 est le premier « petit » cœur CPU basse consommation d’Arm depuis quatre ans. Il est 35 % plus performant qu’un Cortex-A55, trois fois meilleur en ML et améliore l’efficacité énergétique de 20 %.

GPU Mali-G710, G510 et G-310

Outre les CPU, Arm a également présenté sa nouvelle gamme de GPU Mali. Le Mali-G710 est le vaisseau amiral de la gamme. Il surclasse le Mali-G78 de 20 % au global et de 35 % en apprentissage automatique. Le Mali-G510 jouit quant à lui d’une efficacité accrue de 22 % par rapport au Mali-G57. Enfin, le Mali-G310 offre des prestations multipliées par 6 en matière de textures et de 4,5 sous Vulkan en comparaison de celles du Mali-G31.

DSU-110

Terminons par la DSU-110 (DynamIQ Shared Unit). Celle-ci profite d’une bande passante L3 multipliée par 5 par rapport à la précédente génération et supporte désormais 16 Mo de cache L3. La DSU-110 peut gérer jusqu’à 8 cœurs Cortex-X2.

Les fabricants commercialiseront les premiers ordinateurs portables et smartphones équipés de ces puces Arm à partir de début 2022. Vous pouvez retrouver l’intégralité de la documentation (84 pages) sur Tom’s Hardware US.