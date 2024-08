Arm entre dans l’arène des GPU : un combat perdu d’avance ?

Un nouvel arrivant pourrait faire son apparition sur le marché des cartes graphiques. Arm, connu pour ses solutions embarquées, serait en train de développer une puce graphique devant rivaliser avec celles de NVIDIA et d’Intel. Cette dernière pourrait être destinée aux ordinateurs de bureau ou bien aux PC Copilot+.

Principalement connu pour la confection de processeurs et d’iGP pour smartphones, Arm voudrait étendre son champ d’action. La société britannique semble avoir de nouvelles idées qui pourraient se concrétiser dans un futur plus ou moins proche.

Le marché des cartes graphiques est assez lucratif bien que dominé par NVIDIA, et Arm voudrait sa part du gâteau. À l’image de l’entreprise la mieux valorisée du moment, qui lorgne sur les PC IA et la fabrication de processeurs, Arm s’intéresserait aux puces graphiques.

Après un rachat de la société raté en 2022, Arm prendrait sa revanche sur NVIDIA et entrer en concurrence directe avec son ancien partenaire potentiel. C’est en tout cas ce que suggèrent des informations divulguées par le média israélien Globes.

Leur source prétend qu’Arm serait en train de développer un nouveau GPU dans le but de rivaliser avec les ténors du marché que sont NVIDIA et Intel. Cette nouvelle puce de l’entreprise serait spécialement conçue pour le secteur du jeu vidéo et de l’IA.

Arm à-t-elle sa place sur le marché des cartes graphiques ?

Cette entreprise d’Arm pourrait donc déboucher sur plusieurs produits potentiels. Alors que la société se met à l’upscaling avec son ASR, il ne serait pas étonnant de la voir s’essayer à la création de cartes graphiques. Néanmoins, le journal israélien ne précise pas si ces éventuelles puces visent le marché desktop ou mobile.

Si ses puces se trouvent généralement dans les smartphones et systèmes embarqués, l’essor des PC Windows sur Arm donnerait une certaine légitimité à la société. Ainsi, la puce graphique évoquée par Globes pourrait éventuellement être destinée à ces ordinateurs nouvelle génération.

D’autant plus que les PC Copilot+, afin de gérer l’intelligence artificielle, ont besoin de toujours plus de puissance de traitement. Conjointement au NPU, la puce graphique d’Arm pourrait apporter les TOPS nécessaires au bon fonctionnement de cette technologie. Le projet de l’entreprise pourrait donc prendre la forme d’un iGP directement intégré dans un SoC pour ordinateur portable.

Autre possibilité : les cartes graphiques pour ordinateurs de bureau. NVIDIA et Intel sont tous les deux en train de préparer une nouvelle fournée d’Arc et de GeForce RTX. Arm pourrait éventuellement sortir son propre modèle afin d’offrir une solution alternative aux consommateurs.

Cette hypothèse est néanmoins moins probante. AMD pèse également son poids sur ce marché qui semble actuellement saturé. Entre les Arc Xe2 “Battlemage”, les GeForce RTX 5000 et les Radeon RX 8000, Arm devrait se surpasser si elle veut arriver à se faire une place.

Un iGP pour PC Copilot+ serait la solution

Sachant que Globes prétend que la puce d’Arm sera également utilisée pour le traitement de l’IA, la création d’un iGP serait indiquée. Contrairement à celui des cartes graphiques pour bureau, le marché des puces intégrées semble plus accessible.

L’intérêt nouveau pour les PC Copilot+ et la présence déjà établie de l’entreprise britannique dans ce secteur en feraient une solution idéale. Il serait plus simple de fabriquer des cartes graphiques intégrées à destination des ordinateurs utilisant déjà l’architecture Arm de l’entreprise.

Quoi qu’il en soit, et quel que soit le marché visé par Arm, la firme va s’opposer à une concurrence redoutable. AMD vient tout juste de commercialiser ses Ryzen AI 300 équipés de Radeon 880 et 890M, tandis que les Core Ultra 200V d’Intel et leur iGP Xe2 sont prévus pour le mois de septembre 2024.

