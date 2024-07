ARM se met à l’upscaling, l’ASR promet des jeux mobiles plus fluides et économes

©ARM

Les technologies de mise à l’échelle permettent aux joueurs de profiter d’une expérience visuelle plus aboutie lors de leur session de jeu. En faisant tourner les jeux à une définition inférieure pour ensuite l’upscaler artificiellement, ce genre d’outil offre donc un gain de performance sans compromettre la qualité graphique d’un jeu.

N’en déplaise aux aficionados de la pratique du jeu vidéo, les smartphones sont désormais la plateforme la plus populaire quand il s’agit de jouer. Avec l’avancée de la technologie, les téléphones mobiles sont de plus en plus capables et peuvent faire tourner des jeux relativement récents.

C’est pourquoi eux aussi ont droit à des technologies d’upscaling comme peuvent l’être le FSR d’AMD ou bien le DLSS de NVIDIA. En plus d’optimiser ses CPU et GPU pour le 3nm afin de rendre les smartphones plus efficients et performants, ARM vient de présenter sa propre solution de mise à l’échelle, l’Accuracy Super Resolution (ASR).

Celle-ci a pour but d’améliorer la qualité de l’expérience des joueurs et souhaite rivaliser avec la technologie de Qualcomm sur mobile, le GSR (Game Super Resolution). Sachant que l’architecture ARM est omniprésente, que ce soit sur smartphones gaming ou sur PC portables, cette nouvelle solution a le potentiel pour toucher un public assez large.

©ARM

L’ASR d’ARM veut rivaliser avec le GSR de Qualcomm

Alors que les jeux sur mobile deviennent plus gourmands et nécessitent des mobiles haut de gamme pour tourner correctement, cet outil de mise à l’échelle est donc bienvenu. Après tout, même les iPhone 15 Pro Max ont du mal avec le portage de Resident Evil 4 qui ne dépasse pas les 30 FPS.

L’ASR est basé sur le FSR 2, la technologie open-source d’AMD et, comme cette dernière, l’outil d’ARM se passe de l’IA et du machine learning pour faire son office. Si cela peut paraître être un point faible, c’est au contraire une qualité.

Les smartphones capables de gérer des tâches IA complexes sont très peu nombreux. Augmenter la définition via un algorithme intelligent aurait restreint l’ASR à des mobiles haut de gamme uniquement.

Les premiers tests de l’ASR sont encourageants. La technologie serait apparemment capable d’augmenter les performances en jeu de 40% à 50%, ce qui la place devant la solution de Qualcomm. De plus, contrairement au GSR, l’ASR serait capable de reconstruire des images tout en limitant le nombre d’artefacts visuels à l’écran.

Enfin, cerise sur le gâteau, la consommation énergétique serait également améliorée. La technologie d’ARM rendrait les smartphones entre 20% et 30% moins énergivores lors de sessions de jeu. Cette capacité de l’ASR est particulièrement intéressante compte tenu de l’autonomie limitée des smartphones.

L’ASR ne sera pas présent sur tous les mobiles

©ARM ©ARM

Petit bémol, ARM ne prévoit pas d’ajouter sa technologie aux appareils équipés de SoC Snapdragon de Qualcomm. Sachant que le GSR est déjà en place sur ces machines, cela ne semble pas étonnant.

Il semblerait que la prise en charge par les PC ARM ne soit pas non plus d’actualité, des solutions déjà bien implémentées comme celle d’AMD et de NVIDIA étant probablement trop populaires pour que l’ASR puisse se démarquer.

En revanche, les puces Dimensity de MediaTek pourront bénéficier de la technologie de mise à l’échelle. Il est donc possible que le prochain fleuron de Samsung, le Galaxy S25, qui pourrait adopter un processeur conçu par MediaTek, profite de l’upscaling d’ARM.