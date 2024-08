NVIDIA lorgne sur les PC IA et compte bien avoir sa part du gâteau dès 2025

NVIDIA veut s’attaquer au marché des PC IA en lançant de nouveaux processeurs. Il semblerait que les puces pour datacenter et les cartes graphiques ne suffisent plus. La firme, en partenariat avec MediaTek, pourrait commercialiser un SoC inédit dès 2025.

L’intelligence artificielle est devenue la nouvelle muse du monde de la tech. La quasi-totalité des constructeurs du marché souhaite proposer leur solution tirant avantage de l’IA, notamment en ce qui concerne les ordinateurs portables.

Les PC Copilot+ de Microsoft, équipés de Snapdragon X Elite et Plus, sont les hérauts de cette ère des PC IA. Il semblerait que les ténors de l’industrie cherchent à rivaliser avec les SoC de Qualcomm, à l’image d’AMD avec ses Ryzen AI 300 ou Intel et les futurs Core Ultra 200V (Lunar Lake).

Un nouvel arrivant pourrait chambouler l’ordre établi prochainement : NVIDIA. L’entreprise, dont les secteurs d’activités principaux sont les datacenters et les cartes graphiques, semble vouloir sa part du gâteau.

La firme la plus riche du monde serait en effet en train de préparer des SoC inédits spécialement conçus pour entrer dans la conception de PC IA. Ces processeurs seraient d’ailleurs très proches, les dernières informations concernant ces derniers évoquent un lancement au début de l’année 2025.

Des processeurs IA NVIDIA dès 2025 ?

Ces puces seraient fabriquées en collaboration avec MediaTek afin de s’attaquer aux notebooks Windows on Arm. Le but final des deux entreprises est bien entendu de dominer ce marché naissant et de s’imposer comme la solution la plus performante, devant les Ryzen AI 300, les Snapdragon X Elite et les Lunar Lake.

Malheureusement, peu de choses sont connues concernant les futurs SoC de NVIDIA. L’une des seules informations ayant fuité est le fait que les processeurs devraient être gravés en 3 nm par TSMC. Ce nœud de gravure serait un choix pertinent offrant efficacité énergétique et performances aux laptops intégrant les futures puces.

De plus, ces processeurs devront accueillir un NPU répondant aux exigences de Microsoft concernant Copilot. Le géant de Redmond requiert au moins 40 TOPS, il est donc probable que le SoC de NVIDIA dispose d’un accélérateur IA aux performances similaires ou supérieures.

NVIDIA est-elle trop gourmandes ?

Après avoir dominé le marché des cartes graphiques et des puces pour datacenter, il semblerait donc que NVIDIA veuille étendre son influence. Si les processeurs pour PC Copilot+ représentent un secteur prometteur pour l’entreprise, celle-ci devrait faire attention.

NVIDIA vient d’être accusée de concurrence déloyale par l’autorité française de la concurrence. Celle-ci estime que l’entreprise est en position de monopole dans les secteurs du Cloud et de l’IA générative et risque une forte amende si elle ne règle pas la situation rapidement.

Compte tenu des revenus actuels de l’entreprise, cela représente des sommes astronomiques pouvant s’élever à plusieurs milliards d’euros. Si la multiplication des acteurs est une excellente nouvelle pour les consommateurs, en élargissant leur choix, NVIDIA va devoir être particulièrement prudente.

En étant trop gourmande, l’entreprise pourrait se mettre dans une position délicate. Quoi qu’il en soit, il va falloir attendre de voir ce que valent les processeurs pour PC IA de NVIDIA. S’ils sont du même acabit que les cartes graphiques de l’entreprise, il y a fort à parier qu’ils soient à la fois performants mais aussi très onéreux.

