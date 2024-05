Arm optimise ses CPU et GPU pour le 3 nm et promet des smartphones plus efficients et performants

La nouvelle génération de puces conçues par Arm vient d’être présentée. Celle-ci compte deux nouveaux CPU, les Cortex-X925 et Cortex-A725 mais aussi trois GPU inédits, les Immortalis-G925 et les Mali-G725 et Mali-G625. Pensés pour la gravure en 3nm ils devraient rendre les prochains smartphones plus performants et efficients.