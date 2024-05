Ryzen 8000 : deux CPU d’entrée de gamme performants étoffent l’offre d’AMD

Les Ryzen 7 8700F et Ryzen 5 8400F sont les nouveaux CPU d’entrée de gamme d’AMD, basés sur l’architecture Zen 4. Performants et abordables, ces processeurs ont pour but de rivaliser avec ceux d’Intel, notamment les Core i5 14400F et 13400F.

AMD vient officiellement de commercialiser ses premiers CPU Ryzen 8000. Ceux-ci devraient représenter une amélioration significative par rapport aux Ryzen 7000. Si les GPU d’AMD devraient se concentrer sur le milieu de gamme, l’offre des CPU devrait être plus diversifiée.

Il est en effet possible d’en apprendre plus sur la prochaine gamme de CPU d’entrée de gamme d’AMD avec les Ryzen 7 8700F et Ryzen 5 8400F. Des processeurs aux caractéristiques intéressantes qui seront vendus à un prix assez compétitif.

Ces deux processeurs sont basés sur l’architecture Zen 4 et offrent une alternative solide aux offres d’Intel dans le segment des CPU d’entrée de gamme. En revanche, ils sont évidemment moins performants que les Ryzen 8000G qui seront surpuissants selon AMD.

En somme, ces nouveaux CPU, de par leurs performances très acceptables et leur prix réduit, pourraient être un choix intéressant pour des personnes souhaitant monter un PC gamer abordable. C’est en tout cas ce que sous-entend AMD en comparant ses processeurs d’entrée de gamme avec ceux d’Intel.

Que valent les Ryzen 7 8700F et Ryzen 5 8400F ?

Les Ryzen 7 8700F et Ryzen 5 8400F semblent performants et assez économes en énergie et ne devraient pas chauffer outre mesure. De plus, grâce à l’intégration d’un NPU dans le Ryzen 7 8700F, AMD propose un CPU capable de gérer des tâches IA à un prix relativement abordable.

Pour commencer, Le Ryzen 7 8700F est doté de 8 cœurs et 16 threads, avec une fréquence de base de 4,1 GHz pouvant être boostée jusqu’à 5,0 GHz. Il dispose d’un cache L2 de 8 Mo et d’un cache L3 de 16 Mo, offrant un total de 24 Mo de cache. Avec un TDP de 65W et la technologie Ryzen AI intégrée.

Le Ryzen 5 8400F, quant à lui, propose une configuration de 6 cœurs et 12 threads, avec une fréquence de base de 4,2 GHz pouvant atteindre 4,7 GHz en mode boost. Il est équipé d’un cache L2 de 6 Mo, d’un cache L3 de 16 Mo et un TDP de 65W également.

AMD veut rivaliser avec les CPU d’entrée de gamme d’ Intel

En comparaison avec les processeurs Intel, les Ryzen 7 8700F et Ryzen 5 8400F visent à surpasser la gamme de Core i5 14400F et 13400F. Selon AMD, les améliorations attendues question performances peuvent aller jusqu’à 24%.

En termes de prix, AMD propose le Ryzen 7 8700F à 299 € et le Ryzen 5 8400F à 199 €, ce qui en fait des options attractives pour les utilisateurs à la recherche de performances fiables sans avoir à dépenser des sommes faramineuses. Il est important de noter que les Ryzen 7 8700F et Ryzen 5 8400F ne sont pas équipés de la partie graphique intégrée RDNA 3. Cela signifie qu’ils nécessitent une carte graphique pour fonctionner.

Intel Core i5 14400F AMD Ryzen 7 8700F Intel Core i5 13400F AMD Ryzen 5 8400F Noyaux et threads 6 cœurs, 12 threads 8 cœurs, 16 threads 10 coeurs, 16 threads 6 cœurs, 12 threads Fréquence de base 2,60 GHz 4,10 GHz 2,50 GHz 4,20 GHz Fréquence de boost 4,40 GHz 5,00 GHz 4,60 GHz 4,75 GHz Cache L3 20 Mo 24 Mo 20 Mo 22 Mo Graphique intégré – – – – TDP 65 W 65 W 65 W 65 W Plateforme LGA 1700 AM5 LGA 1700 AM5