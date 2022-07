ASRock liste des cartes mères B650E

En mai et juin derniers, les fabricants de cartes mères ont annoncé des références sur chipsets X670 et X670E. Celles-ci, munies d’un socket AM5, se destinent à accueillir les prochains processeurs AMD Ryzen 7000 Raphael. La différence entre ces deux chipsets a été explicitée par MSI. La société a précisé : « Le chipset X670 se scinde en deux segments : X670 Extreme et X670. Le X670E prend en charge le PCIe 5.0 tant sur les connecteurs PCIe que sur les emplacements M.2 tandis que les cartes mères équipées du chipset X670 prennent en charge le PCIe 5.0 uniquement sur les emplacements M.2 ». Une liste de cartes mères ASRock B650E suggère que cette segmentation s’appliquera aussi au milieu de gamme.

L’entreprise taïwanaise proposera au moins cinq cartes mères B650E, via ses séries ITX, Phantom Gaming, Steel Legend et Pro RS (B650E Steel Legend, B650E ITX, B650E Pro RS, B650E Phantom Gaming Riptide et B650E Phantom Gaming-ITX/AX). Pas besoin d’avoir d’extraordinaires facultés de déduction pour comprendre la situation : comme celles sur chipsets X670E, ces cartes offriront une couverture bien plus complète de l’interface PCIe 5.0, pas uniquement limitée aux SSD.

Des tarifs élevés pour un chipset Bx60

Avec le passage à la mémoire DDR5 et de nombreuses lignes PCIe 5.0, la facture pour les cartes mères B650E risque d’être assez élevée. Par ailleurs, du côté des cartes graphiques, il est possible que les GeForce RTX 4000 conservent une interface PCIe 4.0. En revanche, l’AMD Radeon RX 7900 XT serait la première carte graphique grand public PCIe 5.0.

AMD a succinctement présenté ses processeurs Zen 4 et les chipsets de la série 600 en mai dernier. L’entreprise table sur un lancement à l’automne ; elle fournira donc certainement des détails supplémentaires dans un avenir proche.

