Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 : Ryzen 6000 et RTX 3080 Ti ?

Le site MyLaptopGuide a repéré dans la base de données Bluetooth SIG Launch Studio des mentions d’un nouvel ordinateur portable Asus à venir, le ROG Zephyrus Duo 16 GX650, successeur du GX551. La machine embarque deux composants encore non annoncés : un processeur AMD Ryzen 6000 et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti.

À en croire les informations contenues dans la base de données, ce PC portable s’armerait d’un processeur AMD Ryzen 9 6900HX à 8 cœurs / 16 threads, nom de code Rembrandt-H. Les spécifications de cette puce restent hypothétiques pour l’instant, mais elle profiterait logiquement d’une architecture Zen 3+, possiblement synonyme de gravure en 6 nm (contre 7 nm pour les processeurs Zen 3). Par ailleurs, cette série prendrait donc bien en charge la mémoire DDR5, puisque le ROG Zephyrus Duo 16 GX650 hériterait de 16 Go de DDR5-4800.

Concernant la carte graphique, là encore, c’est une référence inédite. En effet, la gamme RTX 3000 mobile de NVIDIA s’arrête pour l’instant à la RTX 3080 (6144 cœurs CUDA et 8 ou 16 Go de mémoire GDDR6). La RTX 3080 Ti posséderait un GPU GA103S avec 7424 cœurs CUDA d’après Cowcotland. Elle aurait 16 Go de GDDR6.

Un APU AMD armé d’un iGPU RDNA 2 testé sur UserBenchmark avec de la DDR5

Dalle Full HD / 300 Hz

Les autres données concernant ce ROG Zephyrus Duo 16 GX650 mentionnent un SSD M.2 NVMe de 1 To et un écran Full HD de 16 pouces atteignant une fréquence de rafraîchissement de 300 Hz.

Bon, prenez quand même tout ceci avec prudence, la fiabilité de cette source étant douteuse. Quoi qu’il en soit, il est certain qu’AMD comme NVIDIA dévoileront de nouveaux produits pour le segment mobile lors du CES 2022. L’évènement se déroulera du mercredi 5 janvier 2022 au samedi 8 janvier 2022.

