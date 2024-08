Avowed et Monster Hunter Wilds bloqués à 30 FPS sur consoles, les studios sont-ils fainéants ?

Comme Dragon’s Dogma 2, Monster Hunter Wilds et Avowed risquent bien d’être bloqués à 30 FPS sur console. Ce choix de développement permettrait aux studios d’offrir la meilleure expérience visuelle possible aux joueurs au détriment de la fluidité des jeux.

Avowed ©Obsidian

Le framerate en jeu est l’une des données les plus surveillées par les joueurs lors de leurs sessions de jeu. Si, sur PC, les FPS sont en général débridés et peuvent atteindre un nombre d’images impressionnant (en fonction de la configuration), les consoles de salon n’ont pas toujours cette chance.

Que ce soit les Xbox Series S et X de Microsoft ou bien la PlayStation 5 de Sony, les joueurs sont généralement confrontés à des jeux ne dépassant quasiment jamais les 60 images par seconde. Qui plus est, ces machines sont rarement capables d’offrir un framerate stable, et les 60 FPS semblent plutôt être un but à atteindre qu’une généralité.

C’est pourquoi il n’est pas rare de voir des titres proposer des modes performance à 30 FPS, comme Alan Wake 2 par exemple. Cette fonctionnalité permet de fluidifier l’affichage au détriment de la qualité graphique d’un titre.

Pour éviter de faire ce sacrifice, certains studios de développement font l’impasse sur une expérience à 60 FPS et ne proposent que du 30 FPS. Cette décision, pouvant être clivante, affecte des jeux récents mais également à venir, comme Dragon’s Dogma 2 et Monster Hunter Wilds de Capcom ou encore Avowed d’Obsidian et Microsoft.

Avowed ©Obsidian

Brider un jeu est-il une nécessité sur console ?

Les prochains titres de Capcom et d’Obsidian (Monster Hunter et Avowed) ne semblent offrir un framerate supérieur ou égal à 60 FPS que sur PC uniquement. Les joueurs consoles sont donc condamnés à une expérience en 30 FPS seulement.

Le verrouillage de Monster Hunter Wilds ne concerne que la démo présentée lors de la Gamescom 2024 pour le moment. Néanmoins, compte tenu des performances limitées de Dragon’s Dogma 2, il est probable que le prochain opus de la série de chasse aux monstres, lors de sa sortie, soit lui aussi bloqué à 30 FPS.

Il s’agit certainement d’un compromis de la part des développeurs. Le moteur RE Engine a un peu de mal avec les mondes ouverts. Limiter le nombre d’images par seconde permet donc d’éviter les chutes de framerate tout en conservant une certaine qualité graphique.

Pour ce qui est d’Avowed, il semblerait qu’il ne s’agisse pas d’un problème de limitation technique mais d’un choix délibéré d’Obsidian. Le directeur artistique du studio ayant vendu la mèche en prétextant qu’un jeu solo à la première personne n’avait pas besoin de dépasser 30 images par seconde.

« Nous visons les 30 images par seconde, c’est le minimum syndical […] C’est un jeu solo à la première personne, vous n’avez pas forcément besoin de ces 60 FPS. » – Matt Hansen, directeur artistique chez Obsidian

Ici aussi, le représentant d’Obsidian justifie ce choix, fait en tout début du développement du jeu, pour des raisons de qualité graphique. Selon lui, bloquer le jeu à ce framerate permet d’offrir des effets visuels et une gestion de la lumière de meilleure qualité.

Capcom et Obsidian les exemples à ne pas suivre ?

Monster Hunter Wilds ©Capcom

Malheureusement, cette décision pourrait ne pas passer auprès de certains joueurs, surtout sur un jeu à la première personne. Lors des mouvements de la caméra, un nombre d’images insuffisant est très facilement perceptible et peut dégrader l’expérience globale. De plus, bloquer un titre à 30 FPS ne garantit pas non plus que ce framerate sera constant. Par exemple, sur PS5, les performances de Dragon’s Dogma 2 n’étaient pas toujours au rendez-vous.

Limiter un jeu à 30 images par seconde semble donc être la solution de facilité pour certains studios. C’est particulièrement dommageable ; il vaudrait mieux que ces derniers tentent d’optimiser leurs œuvres pour un framerate plus élevé quitte à proposer un mode qualité et performance.

Néanmoins, si la philosophie de Capcom et d’Obsidian se répand au sein de l’industrie, il se pourrait que le nombre de jeux bloqués à 30 FPS de base et sans mode annexe augmente. Heureusement, la sortie de consoles rafraîchies et plus puissantes, comme la PS5 Pro, pourrait éventuellement atténuer ce problème.