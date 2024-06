Dragon Age : The Veilguard viserait les 60 FPS sur consoles, le mode performance à la rescousse ?

Dragon Age : Veilguard, le prochain RPG d’heroic-fantasy développé par Bioware, a enfin eu droit à sa présentation officielle. Celui-ci devrait être disponible sur PC mais également sur PS5 et Xbox Series S et X. Le jeu vise les 60 FPS et pour s’aider, il devrait s’offrir des modes performance et qualité sur consoles.

©Bioware

Après des années d’absence, la licence Dragon Age développée par Bioware fait son grand retour. Le nouvel opus, renommé Dragon Age : The Veilguard (anciennement Dreadwolf), vient d’être présenté en bonne et due forme par son studio de développement.

Au travers des différents trailers du RPG, il a été possible d’apercevoir les changements apportés à la franchise. Sa fenêtre de sortie potentielle est connue, mais aussi les plateformes sur lesquelles le jeu sera disponible au lancement.

Dragon Age : The Veilguard sera donc commercialisé sur PlayStation 5, PC et Xbox Series S et X, et devrait sortir à l’automne 2024. L’attente n’est donc plus très longue, contrairement à Mass Effect 5 qui, lui, se fait attendre.

Pour revenir sur le RPG d’heroic-fantasy de Bioware, celui-ci a fort à faire afin de faire oublier le catastrophique Anthem. C’est sans doute pourquoi Bioware semble vouloir offrir la meilleure expérience possible aux joueurs, notamment sur console de salon via l’ajout de modes performance et qualité.

Dragon Age : The Veilguard peut-il atteindre les 60 FPS ?

Des informations concernant The Veilguard suggèrent en effet que le studio souhaite proposer un gameplay le plus fluide possible en atteignant les fameux 60 FPS. Malheureusement, le titre, bien qu’il soit possiblement sujet au downgrade d’ici à sa sortie, semble assez beau.

La session de jeu présentée par Bioware fourmille d’effets de lumière et de particules, ce qui pourrait impacter les systèmes les moins performants, particulièrement la Xbox Series S. L’ajout d’un mode performance est donc tout indiqué afin de compenser les faiblesses techniques de cette console.

Si l’intégration de telles options n’a plus rien de nouveau dans l’industrie du jeu vidéo, elles n’en sont pas moins bienvenues. Elles offrent aux joueurs une plus grande liberté de personnalisation de leur expérience de jeu, qu’ils soient adeptes de la fluidité ou de la qualité graphique.

Les performances sur Xbox Series S seront déterminantes

Il faut espérer, en revanche, que la disparité entre ces deux modes ne soit pas trop importante. Un mode performance amputé de trop d’effets graphiques n’aurait qu’un intérêt limité. Évidemment, si Bioware vise les 60 FPS sur Series S, ce cas précis n’est pas inenvisageable.

Ce ne serait pas la première fois qu’un studio de développement est restreint par le manque de performance de la console abordable de Microsoft. En somme, Dragon Age : The Veilguard et Bioware vont devoir se dépasser s’ils veulent atteindre leur but et regagner la confiance d’une partie de la communauté.

©Bioware

Après les fiascos qu’ont été Anthem et Mass Effect Andromeda, le doute est néanmoins permis. À leur sortie, ces deux RPG étaient loin d’être parfaits, remplis de bugs et victimes de problèmes de performance.

En ce qui concerne Anthem, la situation était si désastreuse que le jeu a tout simplement été déserté par les joueurs (une catastrophe pour un jeu multijoueur). Il serait appréciable que Bioware ne retombe pas dans ses travers et que Dragon Age ne subisse pas le même sort.