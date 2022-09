Ayaneo annonce les consoles portables Ayaneo 2 et Ayaneo Geek dotées du Ryzen 7 6800U

Avec un design retravaillé et un processeur AMD plus performant, les nouvelles consoles portables de Ayaneo seront disponibles mi-décembre, à partir de 799 $.

Annoncée initialement pour cette fin septembre, la nouvelle console de jeu portable du constructeur Ayaneo, appelée tout simplement Ayaneo 2, sera finalement disponible le 12 décembre, sur le site Indiegogo.com.

AMD Ryzen 6800U

La Ayaneo 2 bénéficie d’un nouveau design, qui offre une meilleure prise en main, moins fatigante après les longues sessions de jeu. Elle est également équipée du processeur AMD Ryzen 6800U, qui intègre 8 cœurs cadencés 2,7/4,7 GHz.

L’affichage s’effectue sur un écran de 7 pouces, protégé des chocs et des rayures par un panneau en verre. Ce revêtement empêche également la persistance des traces de doigts. La qualité d’affichage devrait être au rendez-vous. En effet, le constructeur annonce une définition de 1920 x 1200 pixels, une luminosité maximale de 400 nits, un taux de contraste de 1200:1 et une température des couleurs de 6600 K. D’autre part, l’écran devrait être capable de restituer 135 % du gamut sRGB.

La Ayaneo 2 sera livrée avec une manette sophistiquée et sera dotée d’une nouvelle touche faisant office de lecteur d’empreintes digitales, sur laquelle il suffit de passer son doigt pour réveiller la console. L’identification et la sortie du mode veille se feront alors simultanément. Pour le reste, une batterie de 50,25 Wh assure une autonomie maximale.

Prix et disponibilité

La console portable Ayaneo 2 devrait être disponible dans le courant du mois de décembre, en deux coloris : Sky white et Starry Black. Plusieurs configurations seront proposées :

16 Go de mémoire et SSD de 512 Go (999 $)

16 Go de mémoire et SSD de 1 To (1099 $)

32 Go de mémoire et SSD de 2 To (1299 $)

Une autre console est également au programme : la Ayaneo Geek. Si elle dispose du même processeur et de la même batterie, il s’agit néanmoins d’une version plus abordable, avec une manette moins élaborée et un écran plus modeste (du moins pour la Ayaneo Geek Fantasy Black qui ne supporte qu’une définition de 1280 x 800 pixels. Une autre version de la Ayaneo Geek, appelée Crystal Purple, embarquera le même écran que la Ayaneo 2.

Au final, les prix sont tirés vers le bas : 799$ pour la Ayaneo Geek Fantasy Black (avec 16 Go de mémoire et un SSD de 512 Go), et de 949 $ à 1149 $ pour les Ayaneo Geek Crystal Purple.