Azza propose le REGIS 902, un boîtier cubique

Le catalogue d’AZZA contient plusieurs boîtiers originaux tels que le Pyramid 806, dont le nom explicite la forme, ou le plus imposant Overdrive et ses 23 kg. À ceux-là vient maintenant s’ajouter le REGIS 902 en forme de cube.

Le châssis cubique est surélevé par un support en aluminium. Selon l’entreprise, ce « support en aluminium de 8 mm d’épaisseur, fraisé par CNC, maintient le REGIS en place à 45 degrés et élève le boîtier à 175 mm de la surface (au point le plus haut). Ce positionnement unique permet de mettre en valeur le REGIS sous tous les angles. Il permet également de réduire l’encombrement du REGIS et d’améliorer le flux d’air grâce à deux panneaux ajourés pour l’entrée d’air par le bas du boîtier ». La façade du REGIS 902 propose des effets RGB style « miroir infini » ; ils se règlent via un bouton présent sur le boîtier ou depuis un des nombreux logiciels de synchronisation de carte mère. Il y a trois panneaux en verre trempé et deux autres en aluminium brossé. Le châssis a des dimensions de 610 x 481 x 529 mm et pèse 12,5 kg.

Carte mère ATX

Ce REGIS 902 peut accueillir une carte mère au format ATX / Micro-ATX / Mini-ITX. Il accepte une carte graphique de 336 mm de long positionnée horizontalement ; un ventirad de 210 mm de haut. Le boîtier propose deux emplacements 2,5 pouces, dont un compatible 3,5 pouces.

En matière de refroidissement, il est possible d’installer jusqu’à cinq ventilateurs de 120 mm ou de 140 mm ; deux radiateurs de 240/280 mm. Azza fournit une unique turbine de 140 mm préinstallée à l’arrière du boîtier. La connectique en façade comprend une paire de ports USB 3.0 et un autre de type USB-C.

Le tarif est de 399 dollars.