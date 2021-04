Azza commercialise son imposant boîtier Overdrive

Si vous êtes à la recherche d’un boîtier hors norme, l’Overdrive d’Azza pourrait vous intéresser. Ce très imposant modèle CSAZ-807 mesure 440 x 570 x 590 mm et pèse 23 kg. Il peut héberger une carte mère au format E-ATX (<280 mm), ATX, Micro ATX, ITX.

Le châssis offre diverses opportunités d’aménagement. La carte mère s’installe de manière horizontale au centre du boîtier. Il est par exemple possible d’installer deux cartes graphiques sous deux des panneaux en verre trempé, l’une à droite et l’autre à gauche pour respecter la symétrie, via des riser PCIe. Dans le cas d’un système refroidi via watercooling, la pompe se positionne bien en évidence en plein milieu du boîtier. La vidéo ci-dessus donne un bon aperçu des options d’agencement offertes par cet Overdrive.

Jusqu’à 13 ventilateurs

Le boîtier propose quatre emplacements 2,5 pouces et deux 3,5 pouces. Il est suffisamment spacieux pour un ventirad haut de 8 cm et une carte graphique longue de 40 cm. En matière de refroidissement, il peut embarquer une véritable armada de ventilateurs ou de radiateurs. En ce qui concerne les premiers, un modèle 200 mm en façade (fourni), six de 120 mm ou quatre de 140 mm sur le dessus, six autres de 120 mm sur les côtés ; au sujet des seconds, deux radiateurs de 240 / 360 mm sur le dessus, deux autres de 360 mm sur les côtés.

La connectique en façade inclut du jack audio, trois ports USB 3.0 et un port USB-C.

Azza propose ce boîtier Overdrive au tarif de 599 dollars aux États-Unis. Le prix n’est pas encore connu en France, mais le détaillant allemand Alternate vend ce modèle 489 euros.

