Baldur’s Gate 3 en accès anticipé le 30 septembre, on connaît les configurations

Baldur’s Gate 3 devait sortir en accès anticipé en août 2020 ; finalement, Larian Studios annonce que son jeu ne sera disponible qu’à partir du 30 septembre prochain. Par rapport à Divinity Original Sin II, le précédent titre du studio, la version anticipée de Baldur’s Gate 3 promet nettement plus de contenu. Factuellement, cela donne 80 scénarios de combat contre 22 pour DOSII, 45 980 lignes de dialogue au lieu des 17 600 pour DOSII, 596 personnages interactifs face à 142 pour DOSII et enfin, 146 sorts et actions disponibles contre 69 dans DOSII.

Larian Studio estime la durée pour terminer le jeu en accès anticipé à 20-30 heures. Toutefois, selon l’équipe, le soft offre une meilleure jouabilité que DOSII.

70 Go d’espace disque requis

Par ailleurs, le studio dévoile les exigences matérielles de son titre. On pouvait craindre le pire, surtout après la déclaration de David Walgrav selon laquelle les consoles actuelles ne sont pas assez puissantes pour Baldur’s Gate 3. Heureusement, nos PC le sont. La configuration minimale préconise un processeur Intel Core i5-4690 ou AMD FX 4350 associé à une carte graphique NVIDIA GTX 780 ou AMD Radeon R9 280X, le tout épaulé par 8 Go de RAM. Pour l’espace disque, prévoyez 70 Go.

La configuration recommandée mentionne un processeur Intel Core i7-4770k ou AMD Ryzen 5 1500X, 16 Go de mémoire et une carte graphique NVIDIA GTX 1060 ou AMD RX 580.