Battlefield 6 disponible sur GeForce NOW dès sa sortie avec le DLSS 4

NVIDIA confirme l’arrivée de Battlefield 6 sur sa plateforme de cloud gaming GeForce NOW dès le jour de sa sortie, prévue pour le 10 octobre 2025. Ce déploiement s’inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer l’attractivité du service, qui propose désormais une infrastructure basée sur les cartes graphiques RTX 5080, issues de l’architecture Blackwell. Cette mise à niveau permet aux joueurs de profiter d’une expérience fluide, avec des résolutions allant jusqu’à 5K et un taux de rafraîchissement de 120 images par seconde, sans nécessiter de matériel haut de gamme.

Une intégration immédiate et optimisée

Battlefield 6 sera accessible via Steam et l’application EA dès son lancement, offrant aux abonnés GeForce NOW la possibilité de plonger dans l’univers chaotique et destructible de la franchise, sans téléchargement ni mise à jour. Le jeu bénéficiera des dernières avancées technologiques de NVIDIA, notamment le DLSS 4 et le mode NVIDIA Reflex, conçus pour réduire la latence et améliorer la réactivité – un atout majeur pour un titre multijoueur aussi exigeant. Les serveurs RTX 5080, récemment déployés à Ashburn, Portland et Londres, garantissent une stabilité et une qualité visuelle proches de celles d’un PC local, même sur des appareils modestes.

© NVIDIA

Cette initiative s’accompagne de l’ajout de six autres titres au catalogue de GeForce NOW cette semaine, dont Little Nightmares III (9 octobre) et The Elder Scrolls III: Morrowind, ainsi que des simulateurs comme Seafarer: The Ship Sim. Ces ajouts s’inscrivent dans une dynamique mensuelle qui voit NVIDIA enrichir régulièrement son offre, avec pas moins de 17 nouveaux jeux prévus pour octobre 2025, parmi lesquels Jurassic World Evolution 3 et Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2.

Une expérience sociale renforcée

GeForce NOW introduit également une nouvelle intégration avec Discord, permettant aux joueurs de rejoindre ou de créer des lobbies directement depuis l’application, sans quitter leur session de jeu. Une fonctionnalité particulièrement utile pour organiser des parties en équipe, que ce soit sur Battlefield 6 ou d’autres titres comme Fortnite.

Cette évolution reflète la volonté de NVIDIA de faciliter les interactions entre joueurs, tout en capitalisant sur la popularité des plateformes de communication existantes.

Une infrastructure en expansion

Le déploiement de Battlefield 6 coïncide avec l’extension des SuperPODs RTX 5080, des centres de données optimisés pour le cloud gaming. Après Miami et Varsovie, les serveurs d’Ashburn, Portland et Londres sont désormais opérationnels, réduisant ainsi la latence pour les joueurs situés en Amérique du Nord et en Europe.

Ces améliorations techniques visent à répondre aux attentes des joueurs compétitifs, pour qui chaque milliseconde compte, tout en démocratisant l’accès à des jeux AAA sur des appareils variés, des PC portables aux tablettes.

Un catalogue en constante évolution

Outre Battlefield 6, GeForce NOW propose désormais plus de 4 000 jeux, dont 2 200 compatibles avec l’option « Install-to-Play ». Parmi les titres phares disponibles ce mois-ci, on retrouve des RPG comme Baldur’s Gate 3 et Starfield, ainsi que des simulations et des jeux d’horreur tels que Alan Wake II et Resident Evil 4 Remake.

Cette diversité confirme la position de GeForce NOW comme l’une des plateformes les plus complètes du marché, capable de s’adapter aux préférences de tous les types de joueurs.