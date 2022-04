BestBuy référence les premiers PC portables armés d’une carte graphique A370M

Un ASUS Zenbook Flip 2 et un HP Spectre 2-in-1 vendus respectivement 1400 et 2000 dollars.

Fin mars, Intel a lancé ses deux premières cartes graphiques Arc Alchemist, les A350M et A370M ; deux références destinées au segment mobile. Un mois plus tard, les ordinateurs portables équipés de tels GPU ne sont pas légion. Des premiers modèles équipés de l’Arc A350M ont été commercialisés en Corée du Sud, mais jusqu’ici, aucune machine armée d’une A370M n’avait été recensée. Le détaillant BestBuy a récemment référencé deux modèles, les ASUS Zenbook Flip 2 et HP Spectre 2-in-1.

Le premier, vendu 1400 dollars, est un modèle 15,6 pouces. Il associe l’Arc A370 M avec un processeur Intel Core i7-12700H (Alder Lake), 16 Go de mémoire LPDDR5 et un SSD de 1 To. Le second est plus onéreux, il coûte 2000 dollars. Ce 16 pouces embarque toujours une puce de douzième génération, mais un Core i7-1260P. Le PC portable a également 16 Go de RAM et un SSD de 1 To.

Des premiers tests de l’Intel Arc A350M la situent entre la GTX 1650 et la MX 450

Bientôt des PC portables gamer avec GPU Arc ?

Ces deux PC ont des prix assez cohérents pour des ultrabooks. Naturellement, pour un usage essentiellement axé sur les jeux vidéo et une utilisation plus sédentaire, ce genre d’ordinateurs portables ne représente que peu d’intérêt : dans cette gamme de prix, les joueurs peuvent trouver des PC munis de RTX 3060 par exemple. L’Arc A370M n’a pas encore été testée par des médias indépendants, mais selon AMD, même la RX 6500M s’avère de 27 à 114 % plus rapide. Il n’est pas exclu que d’ici quelques semaines, les fabricants finissent par proposer des ordinateurs portables équipés de l’Arc A370M à des prix plus attractifs, proches de ceux pratiqués pour les ordinateurs gamer dotés de Radeon RX 6600M / GeForce RTX 3060.

Sur le marché français, nous n’avons pas trouvé d’ordinateurs portables équipés d’une carte graphique dédiée Intel à la vente. De fait, des sites comme Amazon ou LDLC ne proposent toujours pas ce critère de sélection.

