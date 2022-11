Black Friday : le Lenovo Legion 5 15ACH6H à 750 € avec sa RTX 3060 et son Ryzen 5

Parce que tout le monde n’a pas des milliers d’euros à investir dans un PC portable gamer, les promotions comme celle dont profite le Lenovo Legion 5 chez Cdiscount sont toujours bonnes à prendre. En l’occurrence, ce modèle habituellement proposé à 849 euros bénéficie d’une réduction de 100 € à l’occasion du Black Friday, ce qui fait tomber sont prix à seulement 749,99 €.

Malgré son petit prix, le Lenovo Legion 5 15ACH6H se montre suffisant pour jouer en Full HD sur sa dalle IPS de 15,6 pouces bénéficiant d’un taux de rafraichissement de 120 Hz. A l’intérieur du notebook gaming, on trouve des composants capables d’offrir une bonne expérience de jeu, voire même de goûter au ray-tracing. Pour cela, la carte graphique GeForce RTX 3060 est aidé dans sa tâche par un processeur Ryzen 5 5600H, 8 Go de mémoire DDR4 et un SSD M.2 de 512 Go. Pas de quoi battre des records à 3DMark, mais compte tenu de son tarif promotionnel, c’est une excellente configuration !

La partie audio repose sur un chipset Realtek ALC3306 et profite d’une partie logicielle Nahimic. On trouve également une webcam 720p, du Bluetooth 5.1, du WiFi 6 ou encore de l’Ethernet Gigabit pour parer à toute éventualité. Le Lenovo Legion 5 15ACH6H possède en outre quatre ports USB 3.2 Gen1 et deux ports USB 3.2 Gen2 Type C avec support du DisplayPort 1.4. L’un de ces ports USB Type-C est également compatible PowerDelivery. Enfin, on appréciera son autonomie pouvant atteindre 7 heures grâce à sa batterie de 60Wh.

Attention, pour profiter de cette offre, vous devez vous rendre rapidement sur le site de Cdiscount. Les stocks sont, en effet, limités et le Black Friday ne dure que jusqu’à ce soir…

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Cdiscount.