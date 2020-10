Bon plan Amazon Prime Day : notre sélection de montres connectées

Aujourd’hui, Amazon propose la montre connectée Fossil Carlyle Gen 5 pour homme, à 159€ au lieu de 299€. Disponible jusqu’à la fin de la journée cette montre disponible uniquement en noire dispose d’un écran couleur AMOLED (définition de 416×416, résolution de 328 dpi) tactile, d’un châssis 44mm en acier inoxydable et d’un bracelet interchangeable de 22mm. La montre mesure 12 mm d’épaisseur, pèse 99 grammes et est résistante à la pression d’eau jusqu’à 30 bars (3 ATM).

Ce modèle de 2019 livré sous Wear OS de Google (compatible Android et iPhone) intègre un GPS, le Bluetooth 4.2 LE, le NFC, Wi-Fi et également de nombreux capteurs comme l’accéléromètre, l’altimètre, la lumière ambiante, une boussole, un gyroscope, un Off-body IR et un capteur PPG de rythme cardiaque. Coté hardware, on se trouve avec un Snapdragon Wear 3100 de chez Qualcomm, 1 Go de RAM et 8 Go de stockage. Pour ce qui est de l’autonomie, il faut compter sur environ 2 jours, mais les paramètres d’alimentation peuvent être très personnalisables et la recharge magnétique se fait très rapidement (80% en 50 min). Évidemment, avec un micro, un haut-parleur et la vibration vous ne manquerez aucune notification, SMS ou même appel que vous pourrez directement avoir sur votre montre.

La Garmin Instinct, montre GPS multifonctions outdoor est proposée à 179 € au lieu de 299,99 € dans les coloris graphite gray et rouge feu. Ce modèle à la résistance militaire (norme 810g) pour sa résistance à la chaleur, aux chocs et à l’eau (100m) à une définition de 128×128 (taille de 2 pouces). Elle est équipée d’une foultitude d’équipements, tels que le compas électronique 3 axes, l’altimètre barométrique, le récepteur satellite (GPS, Glonass, Galileo), la surveillance de la fréquence cardiaque et du niveau stress et la fonction trackback (pour revenir jusqu’à votre point de départ). Ne manque plus que la fonction couteau suisse !

L’offre concerne l’édition classique qui n’est pas tactile. Cette montre baroudeuse pourra vous accompagner pendant 14 jours sans recharge, en mode connectée.