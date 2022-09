Bonne nouvelle : profitez de Windows 10 Pro à 13€ et Windows 11 Pro à 18€

C’est la bonne nouvelle de cette fin de semaine : on a trouvé Windows 10 Pro disponible pour 13€ et Windows 11 Pro disponible pour 18€. On vous détaille toutes les offres ci-dessous.

La mise à jour principal de Windows 11 est disponible depuis peu. Elle apporte de nombreuses nouveautés comme :

Pouvoir afficher des dossiers dans le menu Démarrer.

Plusieurs améliorations sur les MàJ en page Snaps

La possibilité d’activer un mode « ne pas déranger » avec des sessions Focus

Des améliorations pour les appels vidéo et audio

L’apparition de Smart App Control pour se protéger des attaques malveillantes

Et alors que cette nouvelle version devient de plus en plus intéressante, il est peut-être temps de vous mettre à jour et de profiter de Windows 10 ou Windows 11. Et bonne nouvelle, les deux logiciels sont en ce moment à prix mini chez Cdkeysales.

En effet, avec le code TOM35, vous pouvez bénéficier de -35% sur les offres suivantes :

La marche à suivre pour profiter de -35% de réduction

Pour profiter de prix aussi bas, il vous suffit de vous rendre sur le site et d’utiliser le code promo TOM35. Vous pouvez l’inscrire une fois dans votre panier après avoir ajouté les produits qui vous intéressent.

En appuyant sur le bouton « Application », vous pouvez voir le montant total de votre commande une fois le code promo validé, avec les -35% de réduction.

Après avoir validé et payé votre commande, vous pouvez profiter directement de vos logiciels en vous rendant sur le site, dans le « Centre d’utilisateur », depuis la rubrique « Mes commandes achetées ».

Comment installer vos logiciels ? Rien de plus simple ! Rendez-vous dans les réglages de votre PC, puis cliquez sur le bouton « Activation » et sur « Modifier la clé de produit ». Inscrivez finalement la clé que vous venez d’acheter pour en profiter sur votre PC.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Cdkeysales.