Call of Duty : Modern Warfare 2 comparé à son remaster de 2020 en vidéo !

Hier, Activision a sorti un remaster de Call of Duty : Modern Warfare 2 sur PlayStation 4. Pour l’instant, seul les possesseurs de la console de Sony peuvent en profiter grâce à une exclusivité temporaire de 30 jours. Le jeu débarquera sur PC et Xbox One le 30 avril prochain. En attendant, un certain ElAnalistaDeBits propose une vidéo comparative entre le remaster et la version originale.

Plus de dix ans séparent les deux titres. Initialement, Call of Duty : Modern Warfare 2 est en effet sorti en 2009. Forcément, le remaster est donc nettement plus beau que son modèle. Il bénéficie de textures de haute qualité, de meilleures animations, de personnages plus détaillés, d’un rendu physique plus perfectionné ou encore du HDR.

En attendant la version PC…

Maintenant, on a hâte de voir le résultat sur PC. En revanche, on ne connaît pas encore les configurations préconisées. Mais Call of Duty Warzone n’étant pas spécialement gourmand, on peut espérer la même frugalité en termes d’exigences matérielles pour ce Call of Duty : Modern Warfare 2 Remastered.