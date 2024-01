Samsung Galaxy S24, S24 Plus et S24 Ultra pas chers : comment les précommander au meilleur prix ?

C’est au cours de la dernière conférence Samsung Galaxy Unpacked que le voile s’est levé au sujet des nouveaux Samsung Galaxy S24. Si la date officielle de sortie est prévue au 30 janvier, il est déjà possible de les précommander. Et une chose est sûre, ils embarqueront un certain nombre de nouveautés intéressantes, notamment des fonctionnalités IA avancées, un nouveau design et bien sûr, le nouveau processeur Snapdragon 8 Gen 3. Voici où précommander les nouveaux Galaxy S24 pas chers et au meilleur prix.

💰 Où précommander le Galaxy S24 au meilleur prix ?

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24 Ultra

Les nouveaux Samsung Galaxy sont déjà disponibles à la précommande sur le site du constructeur, mais aussi des revendeurs spécialisés. Voici les prix de chaque modèle :

Galaxy S24 8 Go – 128 Go à 899 €

Galaxy S24 8 Go – 256 Go à 969 €

Galaxy S24+ 12 Go – 256 Go à 1169 €

Galaxy S24+ 12 Go – 512 Go à 1289 €

Galaxy S24 Ultra 12 Go – 256 Go à 1469 €

Galaxy S24 Ultra 12 Go – 512 Go à 1589 €

Galaxy S24 Ultra 12 Go – 1 To à 1829 €

Concernant les précommandes, elles seront ouvertes du 17 au 30 janvier. Vous pourrez, comme toujours, profiter de plusieurs offres pendant cette période :

Un stockage doublé pour le même prix

Un bonus de reprise pouvant aller jusqu’à 670 euros en fonction du modèle choisi et de votre ancien appareil

Une montre Galaxy Watch 6 offerte jusqu’au 21 janvier 2024

Notez qu’Amazon propose actuellement, en exclusivité, les smartphones avec un chargeur secteur rapide 25W.

👀 Découvrez les nouveautés des Samsung Galaxy S24

Les nouveaux Samsung Galaxy S24 embarquent une flopée de nouveautés. Ces dernières seront bien sûr différentes pour chaque version. Par exemple, certains modèles sont équipés du processeur Snapdragon 8 Gen 3, d’autres du Exynos 2400.

Pour vous aider à y voir plus clair, voici le détail des différentes fiches techniques :

Les caractéristiques du Galaxy S24 :

Écran : 6,2 pouces, FHD+, 120 Hz

: 6,2 pouces, FHD+, 120 Hz Processeur : Snapdragon 8 Gen 3 ou Exynos 2400

: Snapdragon 8 Gen 3 ou Exynos 2400 RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage : 128 Go ou 256 Go

: 128 Go ou 256 Go Appareil photo : 50 Mpx (principal), 12 Mpx (ultra grand angle), 12 Mpx (téléobjectif)

: 50 Mpx (principal), 12 Mpx (ultra grand angle), 12 Mpx (téléobjectif) Batterie : 4000 mAh

Les caractéristiques du Galaxy S24+ :

Écran : 6,7 pouces, QHD+, 120 Hz Processeur : Snapdragon 8 Gen 3 ou Exynos 2400 RAM : 8 Go Stockage : 128 Go, 256 Go ou 512 Go Appareil photo : 50 Mpx (principal), 12 Mpx (ultra grand angle), 12 Mpx (téléobjectif) Batterie : 4900 mAh

Les caractéristiques du Galaxy S24 Ultra :

Écran : 6,8 pouces, QHD+, 120 Hz, S Pen

: 6,8 pouces, QHD+, 120 Hz, S Pen Processeur : Snapdragon 8 Gen 3

: Snapdragon 8 Gen 3 RAM : 12 Go

: 12 Go Stockage : 256 Go, 512 Go ou 1 To

: 256 Go, 512 Go ou 1 To Appareil photo : 200 Mpx (principal), 12 Mpx (ultra grand angle), 10 Mpx (téléobjectif x3), 50 Mpx (téléobjectif x5)

: 200 Mpx (principal), 12 Mpx (ultra grand angle), 10 Mpx (téléobjectif x3), 50 Mpx (téléobjectif x5) Batterie : 5000 mAh

Notez qu’avec le Galaxy S24 Ultra est livré le stylet S Pen. Tous les modèles bénéficieront aussi de 7 années de mises à jour de sécurité et de l’OS.

Mais ce qui différencie vraiment les nouveaux S24 des anciennes générations, c’est leur utilisation de l’IA. Cette dernière a été intégrée dans toutes les fonctionnalités quotidiennes. Ils sont par exemple capables de traduire des conversations (appel et message) en temps réel, de vous aider à rédiger des SM ou à organiser vos notes. Côté photo, Samsung continue de proposer d’incroyables innovations. L’IA a, ici aussi, une place importante.

